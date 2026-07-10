Sfera Ebbasta a San Siro col look da 100 mila euro: il completo Chrome Hearts con croci gotiche è una dichiarazione

Sfera Ebbasta si è esibito a San Siro con un look firmato.

Sfera Ebbasta in Chrome Hearts

"Grazie, mi sdebiterò": è la promessa che Sfera Ebbasta ha fatto a Milano e ai suoi fan, all'indomani del concerto a San Siro del 9 luglio. Il rapper ha regalato al pubblico uno spettacolo intenso ed emozionante. Gli ingredienti per la buona riuscita c'erano tutti: una scenografia spettacolare con ricostruzione tridimensionale del Duomo di Milano, un repertorio con tutti i più grandi successi dell'artista, Elodie ospite a sorpresa, look d'impatto.

Sfera Ebbasta indossa un total look Chrome Hearts

Il rapper è salito sul palco sfoggiando un completo inconfondibile, che ha subito attirato l'attenzione. Non c'era bisogno di leggere il nome del marchio su un'etichetta o di vederlo stampato a caratteri cubitali sui pantaloni, perché in questo caso a parlare sono le croci distribuite sui due pezzi coordinati. Si tratta di un total look Chrome Hearts dal valore complessivo di circa 100.000 euro. Fondato nel 1988 a Los Angeles, dietro ci sono i nomi di Richard Stark (oggi unico proprietario), John Bowman e Leonard Kamhout, che cominciarono a creare capi e accessori ispirati al mondo biker, rock e underground. Dopo aver attirato l'attenzione delle grandi rockstar, il successo è proseguito senza sosta fino a oggi, conquistando le celebrity più in vista.

Sfera Ebbasta in Chrome Hearts

Il brand ha un'estetica estremamente riconoscibile proprio grazie alle croci (unite a borchie, argento, tanto nero, pelle, diamanti). E più ce ne sono meglio è: applicate, ricamate, stampate. Ognuna è un tassello di prestigio che contribuisce a far lievitare il prezzo. A fare la forza del marchio, è l'aura di mistero che aleggia attorno a tutto ciò che lo riguarda. Non ci sono negozi, non c'è un e-commerce, non è certo possibile consultare un listino prezzi online. Ci sono pezzi fatti su misura, altri che si comprano solo su appuntamento, perché non ci sono vere e proprie collezioni stagionali tra cui scegliere. Nessuna strategia di marketing tradizionale insomma: solo tanta esclusività, che pure ha contribuito alla fortuna di Chrome Hearts. È qualcosa di paragonabile alle liste d'attesa che propone Hermesa chi sogna di possedere una Birkin.

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Sfera Ebbasta in Chrome Hearts

Il marchio è estremamente selettivo nel rivolgersi a un pubblico specifico di fascia molto alta, selettività che dimostra anche quando sceglie di accostare il proprio nome a quello di altri brand. Le collaborazioni sono sempre state poche, ma ben ponderate: quella con Off White ai tempi di Virgil Abloh, quella con Louis Vuitton unendo lusso e streetwear, con Comme des Garçons, più di recente con Nike. Indossare un capo del brand è una dichiarazione di stile e di status, di appartenenza a un certo mondo. Tra l'altro il look di Sfera Ebbasta aveva una targhetta interna personalizzata, proprio la scritta "Sfera", a dimostrazione del fatto che è stata realizzata esclusivamente per lui: ulteriore conferma di pregio.

Il dettaglio nascosto nel look: auricolari personalizzati

Allo Stadio San Siro di Milano, Sfera Ebbasta ha indossato un paio di auricolari in-ear personalizzati, realizzati appositamente per lui dal celebre gioielliere e orafo Alessandro Bernini. Il rapper voleva che suo padre, morto ormai venti anni fa circa, fosse in qualche modo presente: voleva portarlo con sé sul palco, regalargli la gioia di vederlo a San Siro. E l'esperto ha così creato un paio di auricolari in-ear in oro e diamanti, con un ritratto dell'uomo al centro, ispirato a una fotografia in bianco e nero.