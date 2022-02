Sanremo 2022, perché Highsnob ha cancellato i tatuaggi dal volto nella quarta serata Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022 Highsnob e Hu si sono esibiti sulle note di “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Il rapper ha sconvolto tutti “cancellando” i tatuaggi dal viso, dettaglio che lo ha fatto apparire irriconoscibile sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

La quarta serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo è stata dedicata alle cover e le sorprese sono state moltissime. Molti dei Big hanno scelto di portare sul palco dell'Ariston degli artisti noti, così da dare vita a degli esclusivi duetti, da Achille Lauro in total white al fianco di Loredana Berté ad Aka7even col completo personalizzato insieme Arisa. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stato anche Highsnob, che, con la sua "compagna di viaggio" Hu e Mr. Rain, ha reinterpretato il capolavoro di Luigi Tenco Mi sono innamorato di te. Nel momento in cui ha sfilato sulla tanto temuta scalinata del teatro ha lasciato tutti senza parole, apparendo irriconoscibile con il viso senza tatuaggi.

Highsnob in smoking a Sanremo

Fin dalla prima serata del Festival di Sanremo la coppia Highsnob e Hu, in gara con il brano Abbi cura di te, ha sfoggiato dei look opposti in black&white sul palco dell'Ariston. Durante la puntata dedicata alle cover le cose sono cambiate ed entrambi sono apparsi elegantissimi in nero. Hu ha sfoggiato un lungo abito strapless dallo stile principesco, Highsnob ha preferito il classico smoking. A firmare il suo outfit è stata la Maison Zegna, che per lui ha scelto un tuxedo su misura della collezione Autunno/Inverno 2022-23, abbinato a camicia bianca e papillon. Non è mancato il fiore all'occhiello, una rosa rossa, che gli ha permesso di guadagnare 10 punti al Fantasanremo.

I look di Highsnob e Hu per la quarta serata

L'omaggio di Highsnob al papà

Il motivo per cui Highsnob ha voluto cancellare i tatuaggi dal viso per la quarta serata del Festival? Non lo ha rivelato apertamente, anche se ha lasciato un piccolo "indizio" sui social. Al termine della puntata ha condiviso tra le Stories lo screen del messaggio WhatsApp ricevuto dal papà al termine dell'esibizione. Le sue parole sono state: "Grazie amore mio per il doppio regalo che mi hai fatto, interpretazione a tutto cuore e finalmente almeno per un attimo senza tatuaggi". Insomma, il rapper avrebbe realizzato uno dei sogni di suo padre, anche se probabilmente ha cancellato temporaneamente i tattoo dal volto anche per rendere omaggio al meglio a Luigi Tenco. Così facendo, ha eliminato fronzoli e possibili "distrazioni" dalla performance, permettendo al pubblico di concentrarsi solo sull'iconica e toccante canzone del compianto cantautore.

