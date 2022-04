Sangiovanni rivoluziona il look per Le Iene: l’esibizione è in giacca e cravatta Sangiovanni sta rivoluzionando la sua immagine, dai capelli agli abiti: mercoledì 13 aprile ha indossato il completo nero da “Iena” e ha commosso il pubblico con un monologo.

A cura di Beatrice Manca

Foto da Instagram @leiene

Sangiovanni diventa Iena per una notte: il cantante della scuderia di Amici è stato ospite del programma Le Iene, dove ha sfoggiato un look completamente rinnovato. Ha indossato il classico completo "da Iena" con la cravatta per recitare un toccante monologo sull'importanza di chiedere aiuto e sulla difficoltà a gestire la pressione derivata dal successo. Addio camicie rosa e completi oversize: si è esibito sulle note di Farfalle, il brano presentato a Sanremo, con un impeccabile completo nero e i nuovi capelli corti. Poi ha posato con la conduttrice Belén Rodriguez, sensuale in un abito viola.

Sangiovanni indossa il completo da Iena

Conosciamo Sangiovanni per i suoi look coloratissimi e genderless: camicie rosa, completi oversize colorati, collanine colorate e una collezione di cappelli. Adesso però, complice l'uscita del nuovo album, ha voluto dare una svolta al look, orientandolo in una direzione più minimalista e "adulta". Mercoledì 13 aprile il cantante è stato ospite a Le Iene, dove abbiamo visto un'altra versione del cantante: completo nero, camicia bianca e cravatta. Certo, la scelta è stata orientata dalla "divisa" d'ordinanza dei conduttori del programma, fatto sta che questa nuova versione "classica" di Sangiovanni è piaciuta moltissimo ai fan.

Sangiovanni posa con Belén Rodriguez (foto da Instagram, @leiene)

Il nuovo taglio di capelli di Sangiovanni

A completare la trasformazione del look è stato il taglio di capelli: qualche settimana fa Sangiovanni ha tagliato i suoi celebri boccoli lunghi e ora sfoggia un taglio di capelli cortissimo. Il cantante è entrato in una nuova fase della sua vita e della sua musica: ha cancellato tutte le vecchie foto da Instagram ed è pronto per un nuovo inizio, partendo proprio dai capelli. Lui stesso ha spiegato in un'intervista che i capelli lunghi non lo rispecchiavano più e non si riconosceva più in quell'immagine. Capelli corti o lunghi, Sangiovanni rimane un'icona di stile per la generazione Z: come ci stupirà in futuro?