Rose Villain senza i capelli blu: la trasformazione della cantante dagli esordi a Sanremo Rose Villain è stata tra le grandi protagoniste di Sanremo 2025 con Fuorilegge. Oggi siamo abituati a vederla meravigliosa sul palco ma com'era agli esordi? Ecco le vecchie foto senza i capelli blu.

A cura di Valeria Paglionico

Rose Villain ha partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo col brano Fuorilegge e ancora una volta ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Già lo scorso anno alla sua prima esperienza all'Ariston aveva incantato tutti col suo fascino irresistibile ma è stato in questo 2025 che, tra abiti nude e pelle a effetto wet, è riuscita ad aggiudicarsi definitivamente il titolo di regina fashion della kermesse. Oggi siamo abituati a vederla meravigliosa con i capelli blu ma com'era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Com'era Rose Villain prima del successo

Sui social Rose Villain documenta la sua normale quotidianità, concentrandosi soprattutto sugli eventi professionali e sui look scelti per le diverse occasioni ufficiali. Durante la recente esperienza a Sanremo, ad esempio, non ha postato solo le foto dei suoi abiti da palcoscenico, si è fatta fotografare anche con indosso una t-shirt con l'ormai iconica scritta "Pret".

Rose Villain a Sanremo 2025

Fatta eccezione per alcuni scatti di quand'era bambina, è però molto restia ad aprire i suoi album di ricordi. Ci hanno pensato i fan a farlo, rispolverando su TikTok un video dei suoi esordi nella musica. All'epoca aveva poco più di 20 anni ma, tra chiodi di pelle borchiati, passamontagna abbinati a tute e vestaglie con immagini religiose sulle spalle, già vantava lo stile anti-convenzionale e trendy che ancora oggi la contraddistingue.

Rose Villain prima del successo

Le foto di Rose Villain senza i capelli blu

Il dettaglio che più di tutti ha sconvolto i fan di Rose Villain? Nel vecchio video la cantante non aveva i capelli azzurri che oggi sono diventati il suo tratto distintivo.

Rose Villain nel vecchio video

A 20 anni portava i capelli lunghi, lisci e scuri ma con delle sfumature blu notte quasi impercettibili. Non sorprende, dunque, che a primo impatti sembri essere una persona completamente diverso.

Rose Villain da giovanissima

Certo, guardandola con attenzione, si riconoscono chiaramente i tratti del viso, ma è chiaro che col tempo si sia evoluta, rivoluzionando anche la sua immagine. In quanti sognano prima o poi di vedere Rose con la chioma del suo colore naturale? Per ora ci si dovrà "accontentare" di questo vecchio video.