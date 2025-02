video suggerito

L’ironia di Rose Villain che a Sanremo indossa la t-shirt personalizzata con la scritta “pret” Rose Villain è diventata protagonista di un simpatico siparietto al Festival di Sanremo 2025: mentre stata per esibirsi nella prima serata, qualcuno dalla platea le ha urlato “Si ‘na pret” (in segno di apprezzamento alla sua bellezza). Ora la cantante ha ironizzato sull’accaduto con una t-shirt “a tema”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rose Villain è tra i Big in gara della 75esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa col brano Fuorilegge. Sul palco sta incantando tutti con la sua bellezza mozzafiato, spaziando tra sensuali tubini total red e abiti dall'effetto vedo-non vedo, ma la cosa che non si sarebbe mai aspettata è che qualcuno l'avrebbe resa protagonista di un momento "leggendario". Durante la prima serata, per la precisione nei pochissimi secondi di silenzio che precedono la performance, qualcuno dal pubblico le ha urlato "Si ‘na pret". Da quel momento in poi la colorita espressione di origini napoletane ha fatto il giro del web e la cantante ne ha approfittato per aggiungere un dettaglio originale al suo stile.

Come ha reagito Rose Villain al "Si ‘na pret"

Sebbene sul momento Rose Villain non avesse compreso l'apprezzamento urlato dallo spettatore all'Ariston, nelle ore dopo l'esibizione si è informata e ha pensato bene di ironizzare sull'accaduto, in che modo? Sfoggiando un'inedita t-shirt a tema. Sui social si è fatta immortalare con un look molto originale caratterizzato da gonnellina di tulle dai volumi extra, chiodo di pelle dall'animo rock e occhiali da sole scuri. A fare la differenza è stata la t-shirt bianca, sul cui petto è stato stampata con orgoglio la parola "pret". Scommettiamo che diventerà il capo must delle prossime settimane?

T-shirt di SLG

Quanto costa la t-shirt "pret" di Rose Villain

In quanti sognano di indossare la stessa t-shirt con la scritta "pret" di Rose Villain? Per tutti gli appassionati di moda che vogliono essere "sul pezzo" arrivano delle buone notizie: il capo è in vendita sul sito dell'e-commerce che lo ha prodotto, SLG. È in cotone organico total white, ha le maniche corte, il girocollo e sul petto la stampa a contrasto su sfondo verde lime, il suo prezzo? Viene venduta a 19,90 euro ed è disponibile dalla S alla XXL. Insomma, l'espressione "si ‘na pret" ha ufficialmente conquistato tutti e sembra essere destinata a spopolare in tutta Italia (e non più solo a Napoli).