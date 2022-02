Regina Elisabetta, dopo la paura per il Covid torna al lavoro (ma con le scarpe comode) La regina ha tenuto un’udienza apparendo elegante come al solito. Due dettagli però “tradiscono” l’età che avanza: il bastone da passeggio e le scarpe più comode, senza tacco.

Per qualche giorno la salute della regina Elisabetta ha messo in allerta i sudditi: il figlio Carlo è risultato positivo al Covid appena due giorni dopo aver incontrato la sovrana. Per giorni si sono rincorsi i rumors: la regina potrebbe essere stata contagiata? Nel caso, il Palazzo lo direbbe alla stampa? La regina però ha smentito tutte le voci tornando al lavoro "in presenza": mercoledì 16 febbraio, mentre Carlo e Camilla erano ancora in isolamento, Elisabetta II ha ricevuto il segretario alla Difesa nel castello di Windsor, apparendo più fragile del solito, ma sempre elegante in un abito verde e rosa. Due dettagli però "tradiscono" l'età che avanza: il bastone da passeggio e le scarpe più comode, una svolta dopo sessant'anni di mocassini con il tacco.

L’udienza della regina Elisabetta

La regina torna al lavoro con l'abito plissettato

La regina Elisabetta a 95 anni non ha intenzione di rallentare: le celebrazioni per il Giubileo di Platino sono appena iniziate e per l'occasione è stato diffuso un nuovo ritratto ufficiale in un abito verde. Ad accompagnarla c'è un nuovo "assistente": un bastone da passeggio che da qualche mese la supporta nelle apparizioni pubbliche. La regina ne usa diversi, ma il suo preferito è quello che apparteneva al principe Filippo. Anche durante l'ultimo impegno ufficiale la regina era accompagnata dal bastone: ha ricevuto il Segretario alla Difesa con un abito verde e rosa con uan fantasia geometrica, caratterizzato da una plissettatura sulla gonna. Al collo l'immancabile filo di perle, accompagnato da una spilla con un quarzo incastonato.

La regina Elisabetta con un abito plissettato e il bastone

Perché la regina Elisabetta ha cambiato le scarpe

Serena e sorridente, la regina ha voluto smentire di persona i timori sul contagio e rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Innegabilmente però gli anni passano e anche la tempra della regina ha dovuto cedere a qualche comodità in più: oltre al bastone, la regina ha cambiato scarpe. Per oltre sessant'anni Elisabetta ha indossato i mocassini con il mezzo tacco prodotti su misura per lei, ma nell'ultima apparizione pubblica ha indossato un paio di scarpe più basse e più comode, quasi ortopediche, per renderle più facili i movimenti.

un dettaglio delle scarpe della regina

Forse anche per via dei problemi alla schiena, la regina non cammina più rapida e spedita come un tempo: nonostante le sue fragilità resta il pilastro della royal family, con settant'anni di regno sulle spalle.