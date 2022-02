Il romantico segreto della regina Elisabetta: passeggia con il bastone del principe Filippo La regina Elisabetta ha sempre potuto contare sull’aiuto e sul sostegno dell’amato marito Filippo: anche ora che non c’è più continua a farlo, in un modo speciale.

A cura di Beatrice Manca

La nostalgia della regina Elisabetta per l'amato principe Filippo è tutta racchiusa nei dettagli, nei piccoli omaggi silenziosi che indossa per sentire il defunto marito vicino, specialmente nelle occasioni speciali. Il 2022 per la regina è un anno importante: il 6 febbraio ha dato il via alle celebrazioni per il Giubileo di platino, che segna i 70 anni sul trono, con un nuovo ritratto ufficiale. Forse aveva immaginato che in questa ricorrenza così importante non sarebbe stata sola: Filippo era già suo marito quando ereditò la corona e da quel momento è stato "il suo sostegno e la sua forza". Anche ora che Filippo non c'è più resta comunque il suo sostegno, in modo figurato: il bastone da passeggio sfoggiato dalla regina infatti contiene un simbolico omaggio al marito.

la regina Elisabetta con il bastone di Filippo

La regina Elisabetta con il bastone

Alla vigilia dell'inizio del Giubileo la regina ha tenuto un piccolo ricevimento nella tenuta di Sandringham, dove si è presentata con un cappotto verde bosco e un abito celeste ornato da un delicato motivo mughetti. Al braccio teneva l'ormai iconica borsetta nera, ma l'accessorio che ha stupito tutti è stato il bastone da passeggio dall'elegante manico ricurvo in corno intagliato, un po' troppo alto per lei. Siamo abituati a vedere l'inossidabile sovrana camminare a passo spedito orgogliosa dei suoi 96 anni, ma lo scorso ottobre per la prima volta è comparsa in pubblico con un bastone. Quello sfoggiato durante il ricevimento però non era un bastone qualunque: era il bastone usato dal principe Filippo.

la regina durante il ricevimento

Gli omaggi "nascosti" di Elisabetta al principe Filippo

Il romantico dettaglio non è sfuggito ai fan della famiglia reale né ai cronisti, che hanno subito riconosciuto il bastone usato, seppur per poco tempo, dal defunto Duca di Edimburgo. I particolari del manico e l'altezza del bastone coincidono: un articolo del Telegraph ha confermato la corrispondenza, spiegando come Elisabetta II si stia "affidando" a Filippo ancora una volta, in questi giorni così importanti per lei. Sarà che San Valentino si avvicina e tutto il mondo ha voglia di sognare, ma le foto dei due coniugi hanno fatto il giro del mondo. Non è in realtà la prima volta che gli outfit di Elisabetta II nascondono un omaggio all'amore della sua vita: nei discorsi importanti indossa sempre un gioiello o una spilla in ricordo di Filippo, o tiene una foto del marito accanto a sé. Piccoli dettagli, silenziosi ma presenti, com'è nello stile della sovrana.