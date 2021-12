La regina Elisabetta in abito rosso per il discorso di Natale: il commovente omaggio a Filippo La regina ha diradato le pubbliche apparizioni negli ultimi mesi, ma è apparsa serena e in buona salute. Un dettaglio dell’abito però ha commosso i sudditi.

A cura di Beatrice Manca

In questo Natale così caotico, dominato dalla paura della variante omicron e dalle nuove restrizioni, gli inglesi hanno una sola certezza: la regina Elisabetta. L'inossidabile sovrana ha registrato il suo tradizionale discorso di Natale e per l'occasione ha scelto con cura ogni dettaglio, dal colore per l'abito fino alla fotografia in primo piano. Questo per la famiglia reale è il primo Natale senza l'amato marito Filippo, ma Elisabetta II ha voluto ricordarlo con un simbolo "nascosto" pieno d'amore.

Il significato dell'abito rosso di Elisabetta II

Anche se il discorso verrà trasmesso integralmente solo a Natale, una prima foto è già stata diffusa da Palazzo. La regina ha diradato le pubbliche apparizioni negli ultimi mesi, ma è apparsa serena e in buona salute: nel video indossa un abito di lana con le maniche a tre quarti in un colore tutt'altro che casuale, il rosso natalizio. Sembra scontato, ma in quest'occasione ha indossato anche abiti blu, verdi, argento o addirittura viola. La scelta quindi è ragionata, perché in un momento incerto c'è bisogno di rassicurare attraverso i simboli: il rosso indica prosperità, buon auspicio e un pizzico di fortuna (per questo si indossa a Capodanno!).

La spilla è un dolce ricordo di Filippo

La prima foto ufficiale ha letteralmente spezzato il cuore ai sudditi e ai tanti fan della famiglia reale. Tutto, in questa foto, ricorda l'assenza di Filippo nel primo Natale dopo la morte del marito. In primo piano c'è una foto della coppia anziché dei nipotini, come vorrebbe la tradizione, ma l'omaggio più commovente è nella spilla di zaffiri appuntata al bavero: è la stessa che la regina indossava in luna di miele e nelle prime foto con Filippo, ed è la stessa che compare nel ritratto sulla scrivania. Il simbolo di un'amore che resiste agli anni, al tempo e perfino alla morte.