Il ritratto della regina Elisabetta per i 70 anni di regno: perché posa sempre con la valigetta rossa Il 6 febbraio 2022 la regina ha dato il via ai festeggiamenti per il Giubileo di platino. In tutti i ritratti ufficiali appare con una scatola in pelle rossa: che cosa contiene?

A cura di Beatrice Manca

Lunga vita alla regina: Elisabetta II festeggia 70 anni sul trono e dà ufficialmente il via alle celebrazioni del Giubileo di platino. Il suo lunghissimo regno, a cavallo di due millenni, ha assistito alle grandi trasformazioni del Novecento, dal dopoguerra alla pandemia. Come da tradizione, in occasione dell'inaugurazioni dei festeggiamenti è stato diffuso un nuovo ritratto ufficiale: sorridente e serena, Elisabetta è stata fotografata nella sua residenza di Sandringham con un abito verde prato e un ritratto del padre, re Giorgio V, alle spalle. Di fronte a lei c'è una valigetta rossa aperta, un elemento che ricorre in tutti i ritratti che hanno segnato negli anni la data dell'ascensione al trono. Di cosa si tratta?

Elisabetta in verde per il ritratto ufficiale

Si sono aperti ufficialmente i festeggiamenti per i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Nel ritratto ufficiale la sovrana, che ha compiuto 95 anni, indossa un abito verde chiaro a maniche lunghe, tinta scelta forse come colore di buon auspicio e speranza. Al collo c'è l'immancabile collana di perle a tre giri e sull'abito ha appuntato una spilla di diamanti a forma di fiore che ha un significato speciale: l'ha ricevuta in dono dalla Regina Madre per il suo 21esimo compleanno, l'anno in cui giurò fedeltà all'Inghilterra in uno storico discorso radiofonico. Il giorno prima, la regina ha ospitato un piccolo ricevimento a Sandringham in cui è apparsa con un abito celeste con un disegno floreale di mughetti bianchi, cimentandosi anche nel taglio della torta.

i festeggiamenti per il Giubileo di Elisabetta II

Il significato della scatola rossa della regina

Sul profilo Instagram della royal family sono stati diffusi alcuni ritratti ufficiali scattati nel corso degli anni il 6 febbraio. La data non è casuale: è il giorno in cui è iniziato il lungo regno dell'inossidabile sovrana, dopo la morte prematura del padre. Le foto sono state scattate in luoghi diversi e in pose diverse ma in tutte è ben visibile la "red box", una valigetta rossa che accompagna da sempre la regina Elisabetta e i sovrani che l'hanno preceduta.

il ritratto della regina Elisabetta per il Giubileo

Si tratta di una scatola rivestita in pelle che contiene tutti i documenti ufficiali che vengono inviati dal governo alla sovrana per essere letti o firmati. La "despatch box" o "red box", ben familiare ai fan di The Crown, contiene l'essenza dei suoi doveri. Le scatole vengono realizzate da Barrow Hepburn&Gale, fornitore ufficiale dei documenti reali, e l'origine del colore rosso è incerta: probabilmente fu il principe Alberto di Sassonia, marito della regina Vittoria, a sceglierlo in base ai colori del suo stemma. Fatto sta che, grazie anche all'inconfondibile colore, oggi è uno degli oggetti più noti e affascinanti di Buckingham Palace.