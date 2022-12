Regali di Natale per mamma e papà: le idee perfette per stupire i genitori Natale è alle porte: se non avete trovato ancora il dono giusto per mamma e papà ecco una liste di idee last minute con cui è impossibile sbagliare.

Il conto alla rovescia per Natale è ufficialmente iniziato: mancano pochi giorni alle festività natalizie ed è scattata la corsa ai regali last minute. Trovare un regalo che non sia scontato non è mai facile, ma lo è ancora meno per i genitori. Mettiamo al bando, una volta per tutte, grembiuli, pentole e dopobarba: ecco una guida ai regali utili, originali e di tendenza da far trovare sotto l'albero alla vigilia di Natale.

I regali per far felice la mamma a Natale

Partiamo da un presupposto: siamo nel 2022 ed è ora di abbandonare lo stereotipo della mamma dedita solamente alla cucina e alla cura della casa. Un dono originale (e sicuramente apprezzato) è regalarle un momento di benessere o di relax: un corso di pittura, i biglietti per un concerto, una giornata alla spa. Oppure, se vi piace l'idea di un pacco da scartare, un kit per la cura dei capelli o un rossetto rosso perfetto per Capodanno. Le sportive adoreranno zaini, scarponcini da trekking e casse per la musica da portare sempre con sé, le amanti della moda impazziranno per le borse di tendenza o i cappelli a tesa larga da diva. volete andare sul sicuro? Con un orologio da polso elegante non si sbaglia mai!

I regali di Natale per il papà

La ricetta per il regalo perfetto per il papà? Trovare qualcosa che desidera ma che da solo non si comprerebbe mai, come un set da rasatura vintage o gli auricolari bluetooth di ultima generazione. Un'idea last minute è regalare una passione: l'abbonamento alla sua rivista preferita, un manuale di cucina o di giardinaggio o una giacca da sci. Con occhiali da sole, cardigan e sciarpe cozy si va sul sicuro, ma niente è più bello di un ricordo: perché non raccogliere le foto di infanzia in un bell'album da sfogliare dopo il pranzo di Natale?