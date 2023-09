Re Carlo e Harry verso il chiarimento: l’incontro tra i due è vicino Secondo alcune indiscrezioni padre e figlio si ricongiungeranno presto e sarà l’occasione per parlare dei dissidi tra i due. Il giorno è già stato fissato ma rimane il dubbio sulla presenza di Meghan Markle.

A cura di Annachiara Gaggino

Re Carlo III e il principe Harry durante i funerali di Elisabetta II

Il tanto atteso incontro tra re Carlo e il principe Harry è vicino. Si dice che i due abbiano in programma di vedersi tra due giorni, il 17 settembre; padre e figlio potranno così parlarsi e chiarirsi dopo gli scandali e i rumor causati dalla serie prodotta da Netflix Harry e Meghan e la pubblicazione di Spare, un libro ricco di accuse nei confronti della famiglia reale e della monarchia. La speranza è che il colloquio possa essere pacificatore, e che riesca a placare la bufera mediatica attorno al secondogenito.

Il principe Harry all’incoronazione di re Carlo III

I dettagli dell'incontro tra Carlo III e il principe Harry

Il principe Harry si è già recato in Inghilterra di recente, per la precisione lo scorso 7 settembre per presenziare all'evento benefico Wellchild Awards e in occasione dell'anniversario della morte della regina Elisabetta II. Il figlio di Carlo e Diana ha reso omaggio alla nonna recandosi sulla sua tomba, nella St. George Chapel a Windsor. Il mancato incontro con l'attuale re sarebbe stato divisivo, alcune indiscrezioni dicono che l'agenda di Carlo fosse piena, mentre per altri è stato proprio il principe a non volere vedere il padre. Un insider ha raccontato a Ok! Magazine:

Re Carlo deve tornare a Londra da Balmoral a metà settembre, periodo, che coincide con la fine del viaggio di Harry a Düsseldorf per gli Invictus Games. Il Re ha una visita riprogrammata in Francia il 20 settembre, così ha un po’ di giorni a disposizione a Londra per incontrare suo figlio. Lo staff sta cercando di perfezionare i dettagli.

Meghan Markle e il principe Harry agli Invictus Games

Sembra, inoltre, che il ricongiungimento tra i due fosse stato programmato nei giorni dell'incoronazione, ma non riuscendo a raggiungere un accordo lo staff del sovrano ha ritenuto che avrebbe rischiato di essere troppo stressante. Ora la data sembra fissata ufficialmente, rimane però l'incognita della moglie. Meghan Markle presenzierà?

Da sinistra, il prince Harry e il principe William ai funerali di Elisabetta II

Alcune fonti affermano che la royal family la preferirebbe lontana, mentre altre ritengono che sia proprio la duchessa a non volersi recare nel Regno Unito, credenze avvallate dal fatto che abbia raggiunto il marito solo a Düsseldorf, quando la sua tappa in Gran Bretagna si era già conclusa.