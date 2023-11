Perché tutti parlano della nuova borsa da 1 milione di Louis Vuitton in vendita solo su un “sito segreto” L’accessorio con dettagli in oro e diamanti sfoggiato da Pharrell WIlliams in occasione della sua sfilata di debutto alla direzione creativa della Maison di LVMH è finalmente in vendita. Ma oltre al prezzo, a renderla poco accessibile, è anche la disponibilità per il pubblico, si può avere solo su ordinazione e solo se si è clienti Vip.

A cura di Annachiara Gaggino

Pharrell Williams

Uno dei pezzi più ammirati della prima collezione di Louis Vuitton firmata Pharrell Williams è finalmente online. Il borsone giallo in pelle di coccodrilloborsone giallo in pelle di coccodrillo che il nuovo direttore creativo della Maison ammiraglia di LVMH ha sfoggiato durante la settimana della moda parigina, in occasioni di diverse sfilate, come quelle di Loewe e Dior, è in vendita, ma averla potrebbe non essere così semplice.

Come acquistare la Millionaire Speedy

Il nome è già rivelatore del suo prezzo: 1 milione di dollari. Una cifra da capogiro che la rende accessibile solo a una piccola élite che in più deve anche rientrare nella cerchia ristretta di clientela affezionata di alto livello. A rivelare la pagina nascosta, accessibile solo agli amici di Pharrell Williams è stato il giocatore americano di pallacanestro P.J. Tucker.

Il sito "segreto" dove acquistare la borsa

Il cestita dei Los Angeles Clippers ha postato sui suoi canali social uno screenshot della scheda tecnica, da cui si scopre che non sarà disponibile solo nell'iconico colore giallo sfoggiato dal designer e cantante, ma anche nella versione rossa, verde, blu e marrone. Insomma, un metodo di acquisto top-secret che rende l'accessorio ancora più desiderato e che sta già diventando virale sui social, una perfetta operazione di marketing per l'arrivo nei negozi della collezione Primavera-Estate 2024, attesa per fine dicembre.

La borsa gialla più costosa di Louis Vuitton

Se i dubbi sul prezzo sono legittimi, basta dare un'occhiata ai dettagli del pezzo per ricredersi. La Millionaire Speedy Bag è realizzata a mano in pelle di coccodrillo con monogram all-over ed è caratterizzata da dettagli estremamente preziosi. Il pezzo, infatti, vanta catena e finiture in oro, con accessori impreziositi con diamanti.

Pharrell Williams con JW Anderson alla sfilata uomo di Loewe

Il modello Speedy è una garanzia della Maison, che Williams ha voluto reimmaginare "come potrebbe fare un contraffattore di Canal Street, con colori primari, ma su una pelle così morbida che sembra sciogliersi quando la si stringe al braccio", ha dichiarato il creativo alla rivista GQ.