Louis Vuitton crea una stanza segreta all’interno dei suoi negozi, cosa fare per visitarla La prima collezione di Pharrell Williams per la Maison di LVMH è acquistabile in punti vendita allestiti ad hoc. All’interno di alcuni è stata realizzata una secret room, accessibile solo su invito dove si può conoscere la nuova borsa esclusiva realizzata dal designer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stanza segreta dedicata al nuovo modello Speedy Bag

La prima collezione di Louis Vuitton firmata Pharrell Williams arriva nei negozi. L'idea è quella di riprodurre all'interno degli store il take-over del Pont Neuf in occasione della sfilata di debutto dello scorso giugno a Parigi. Uno show che ha segnato l'inizio di una nuova era per la Maison ammiraglia di LVMH, da tempo alla ricerca di un nuovo direttore creativo del menswear, un ruolo lasciato vacante dalla prematura scomparsa di Virgil Abloh avvenuta nel novembre 2021. Il cantante è chiamato a ricoprire la carica a febbraio dello scorso anno presentando la sua prima collezione nel corso della Fashion Week Primavera/Estate 2024. Una rivisitazione dei pezzi più iconici della storica Casa di moda francese che ora è finalmente acquistabile in una serie di negozi si vestiranno dei codici stilistici dettati dal nuovo corso di Pharrell Williams.

Pharrell Williams con JW Anderson alla sfilata uomo di Loewe

La nuova esperienza nei negozi Louis Vuitton

La Maison venderà la collezione firmata dal cantante di Happy in oltre 50 negozi, realizzando per l'occasione un'esperienza immersiva ognuno dei quali sarà ispirato all'ambientazione della sfilata kolossal, trasformandosi in una Parigi in miniatura. Tra ricostruzioni del ponte e i caratteristici bouquiniste della Ville Lumière, alcuni saranno dotati di schermi che proietteranno degli ologrammi a grandezza naturale di tutti i look del défilé. Tra pop-in, pop-up e temporary store, la nuova collezione di Louis Vuitton arriverà in tutto il mondo.

Sidney Toledano, Pharrell Williams e Frédéric Arnault

La camera segreta riservata ai vip

Nel corso della Settimana della Moda di Parigi un particolare aveva attirato l'attenzione dei fan. Pharrell Williams si è presentato alle sfilate con un borsone giallo acceso realizzato in pelle di coccodrillo e caratterizzato da una catena in oro e accessori tempestati di diamanti. Un modello iconico della Maison, la Speedy bag, a cui per l'occasione è stato aggiunto Millionaire al nome, un aggettivo che ne richiama il valore. Il pezzo è riservato a clienti esclusivi: qualche mese fa il cestista statunitense P.J. Tucker aveva condiviso su Instagram uno screenshot di un sito segreto, accessibile solo su invito, e dedicato ai clienti più importanti, dove questo nuovo gioiello era acquistabile. Ora sembra che in alcuni negozi del marchio di LVMH saranno allestiti degli spazi segreti, dedicati alla scoperta della borsa Speedy P9, per accedervi è necessario essere dei clienti affezionati, accuratamente selezionati prima di essere messi in lista, una sorta di speakeasy visitabile solo su invito. "Non abbiamo quella da un milione di dollari", ha riportato un dipendente al The Hollywood reporter. "È acquistabile solo su ordinazione".