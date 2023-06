La borsa in coccodrillo di Pharrell Williams vale veramente un milione di euro? Pharrell Williams, il nuovo direttore creativo di Louis Vuitton, è stato fotografato alle sfilate di Parigi con un borsone sulle ginocchia dove brilla una catena d’oro.

A cura di Beatrice Manca

Uscireste mai con un milione di euro appesi al braccio? È quello che potrebbe aver fatto Pharrell Williams, il nuovo direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton, che è stato fotografato alle sfilate di Parigi con un borsone giallo tenuto con nonchalance sulle ginocchia. Il prezzo non è stato confermato, ma la stima astronomica non potrebbe essere tanto lontana dalla realtà, visti i dettagli in vero oro.

Il borsone Speedy di Pharell Williams

Conosciuto per la sua carriera di cantante e produttore, Pharrell Williams è diventato ‘l'uomo del momento' nel mondo della moda quando è stato nominato successore di Virgil Abloh all'interno della Maison Louis Vuitton. A pochi giorni dalla sua sfilata di debutto a Parigi, il designer è stato fotografato allo show di Loewe insieme al figlio Rocket con un completo nero e un paio di occhiali da sole con la montatura di cristalli, ormai diventati la sua firma di stile. Il dettaglio che però ha catturato l'attenzione di tutti è il borsone sulle sue ginocchia: si tratta di una riedizione del modello Speedy giallo vivo. La borsa è simile a quelle presentate durante la sfilata, ma molto più preziosa: è interamente realizzata in pelle di coccodrillo con monogramma bianco rovesciato, ed è completata da rivetti e catena in oro giallo. Secondo quanto riporta il sito HypeBeast, il lucchetto con le cifre del brand è in pavé di diamanti.

Louis Vuitton collezione uomo Primavera/Estate 2024

Quanto costa la borsa in coccodrillo di Louis Vuitton

È stato proprio il sito HypeBeast.com a fare i conti in tasca al designer: il modello non è ancora disponibile sul mercato ma, a giudicare dal valore intrinseco dei materiali usati, la borsa potrebbe sfiorare il milione di euro! Teniamo presente che la borsa Speedy classica, uno dei modelli più famosi della casa di moda, ha un prezzo che oscilla dai 1600 ai 2mila euro, in base al modello e alle finiture. La versione ‘extra lusso' di Pharrell Williams fa diretta concorrenza ai modelli più esclusivi di Birkin – in particolare quelli in coccodrillo – ed è un vero manifesto di stile: il designer vuole mostrare dove può arrivare la maestria artigianale del brand e qual'è la visione estetica del nuovo designer. Chi sfoggerà una tale creazione al braccio?

Leggi anche Louis Vuitton, Pharrell Williams è il nuovo direttore creativo della linea uomo