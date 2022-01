Gli occhiali di Pharrell Williams dal valore inestimabile: sono tempestati di diamanti e smeraldi Pharrell Williams alla sfilata di Kenzo si è fatto notare per gli occhiali preziosi: all’orizzonte una collaborazione del rapper nel mondo della gioielleria?

A cura di Beatrice Manca

Quando si dice illuminare lo sguardo: Pharrell Williams ha sfoggiato alle sfilate di Parigi un prezioso paio di occhiali da sole con una montatura a 25 carati. Il cantante era in prima fila allo show di Kenzo per applaudire il debutto di Nigo, nuovo direttore creativo e amico di lunga data di Pharell. Accanto a lui c'era anche la coppia del momento, Kanye West e Julia Fox con look coordinati. Pharell si è fatto notare per un paio di occhiali con la montatura ricoperta da diamanti e smeraldi: una creazione speciale di Tiffany&Co. che forse preannuncia una collaborazione del rapper con il brand di gioielleria.

occhiali Tiffany&Co.

Gli occhiali di diamanti di Pharrell Williams

Pharrell Williams ha attirato i flash dei fotografi per un accessorio da mille e una notte: un paio di occhiali realizzati di Tiffany&Co. con forma allungata e una preziosa montatura d'oro, con 61 diamanti incastonati e smeraldi. Pharrell ha una lunga storia d'amore con la moda: non solo perché ha sfoggiato look sempre originali, seguendo i trend del momento, ma anche perché lui stesso ha firmato capsule collection che facevano dialogare alta moda e musica. Una su tutte: Chanel x Pharrell, la prima di una serie di "duetti" delle case di moda. L'accessorio di lusso ha fatto drizzare le antenne nel mondo del lusso: che sia all'orizzonte una nuova collaborazione con Tiffany&Co? Il rapper sembra confermarlo in un'intervista a WWD: “Io e Tiffany siamo fidanzati”, dice sibillino. Diet Prada, account satirico e terrore del fashion system, fa notare una certa somiglianza con gli occhiali dei marajà messi all'asta da Sotheby's, una vera e propria opera d'arte proveniente da un tesoro indiano, conosciuti come "the Mughal spectacles".