Louis Vuitton, in vendita a 3mila euro la borsa sandwich che ricorda un sacchetto di carta Louis Vuitton lancia la borsa che rievoca un semplice sacchetto di carta, una provocazione griffata disegnata da Pharrell Williams.

A cura di Arianna Colzi

Mangiare un sandwich non è mai stato così glamour. La pausa pranzo di ognuno di noi potrebbe sicuramente fare un salto di qualità se potessimo mettere un semplice panino nella Sandwich Bag di Louis Vuitton. Già super chiacchierata dalla sfilata di Parigi in cui è stata presentata, questa shopper in pelle per il pranzo riprende la tendenza da parte di molti brand del lusso di stupire e provocare accostando oggetti di uso quotidiano ad accessori glamour.

Disegnata da Pharrell Williams, Direttore Creativo della linea uomo di Louis Vuitton, la Sandwich bag è una maxi borsa in pelle da portare sotto braccio, riprendendo la tendenza che abbiamo visto lanciare da Bottega Veneta nella collezione Autunno/Inverno 2023. La Sandwich bag è color giallo zafferano, come si legge anche sul sito della Maison, dove la borsa sta per essere messa in vendita. Il modello audace e grintoso è impreziosito dalle scritte Louis Vuitton e "Maison Fondée En 1854".

La Sandwich Bag presenta una serie di tasche interne e si può chiudere e aprire facilmente grazie alla linguetta blu cobalto. A renderla però diversa da una semplice shopper è il prezzo: la maxi bag costa 2.700 euro. Tuttavia, come accennato, non si tratta della prima borsa "provocatoria".

La moda aveva già scoperto e rivisitato le Sandwich bag. I tradizionali sacchetti di carta per il pranzo da asporto erano stati reinterpretati già da Jil Sander nel 2012, quando aveva realizzato la Vasari Bag. In generale, nel mondo della moda sono svariate le borse che da semplice provocazione si sono trasformate in it-bag. Anche Fendi aveva portato sulle passerelle la shopper che consegnava ai clienti con l'acquisto di una borsa. Anche Bottega Veneta aveva già realizzato una borsa che ricordava un sacchetto della spesa: si tratta della Brown Bag, presentata nella collezione Primavera/Estate 2023, il cui prezzo variava tra i 1.500 e i 2mila euro.

Ovviamente non possiamo non citare Demna, maestro della critica socioculturale sulle passerelle e amante degli scandali fashion, che ha portato nelle sue collezioni una riedizione della shopper blu di Ikea. Nella collezione Autunno/Inverno 2022-2023, il designer georgiano aveva fatto sfilare modelli e modelle con la trash pouch: un sacco della spazzatura, disponibile sia in bianco che in nero, venduto a 1.700 euro.

