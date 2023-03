Perché tutti parlano del selfie in bikini di Kim Kardashian (e della strana ombra sul seno) Qualcosa non quadra nel selfie in bikini di Kim Kardashian. Qualcuno ha fatto notare l’innaturale ombra sul seno, sollevando ancora la polemica sul fotoritocco.

Si potrebbe chiamare "il selfie della discordia". Kim Kardashian è tornata sui social con delle nuove foto, che hanno in breve tempo catalizzato l'attenzione del pubblico di Instagram diventando virali. L'imprenditrice vanta 348 milioni di follower, con cui condivide ogni giorno la sua quotidianità: gli impegni di lavoro, le vacanze, i viaggi, i momenti di vita familiare. I nuovi scatti quindi cosa hanno di diverso, da tutti gli altri? Hanno riacceso una vecchia polemica, che riguarda Kim Kardashian e non solo.

Perché la foto di Kim Kardashian è nella polemica

Le nuove foto di Kim Kardashian non sono passate inosservate, per diversi motivi. I fan dell'influencer si sono precipitati a farle i complimenti: gli scatti mettono in risalto il suo fisico prorompente, quelle forme che l'hanno resa famosa. A tal proposito si è sempre molto discusso del ricorso fatto alla chirurgia, con focus soprattutto su sedere e fianchi. Dal canto suo, l'imprenditrice ha sempre detto di avere un lato B del tutto naturale e di aver fatto solo delle iniezioni di botox. Vero o falso che sia, ha candidamente ammesso che sarebbe disposta a fare di tutto (ma proprio di tutto!) per mantenere un aspetto sempre giovane.

L'immagine è sicuramente una sua ossessione e ne ha dato una prova proprio di recente, sottoponendosi a una dieta drastica per perdere velocemente peso così da entrare in un vestito appartenuto a Marilyn Monroe. Spesso la 42enne è finita nella bufera anche per l'uso eccessivo di filtri e Photoshop sui social, contribuendo a creare una percezione del tutto distorta del corpo e proponendo ideali di bellezza irraggiungibili e impossibili.

Critiche simili sono state mosse anche a sua sorella Khloe Kardashian, che i fan hanno accusato di rendersi quasi irriconoscibile nelle foto, abusando di ritocchini estremi in post produzione. Ebbene, la carrellata di foto in bikini nero di Kim Kardashain solleva proprio questa problematica, ancora. Alcuni hanno notato quanto sia innaturale l'ombra sul décolleté dell'imprenditrice.

Apparentemente è l'ombra proiettata sul suo corpo dallo smartphone, tenuto in mano per lo scatto. Eppure per colore e dimensioni, sembra che qualcosa non quadri: è sproporzionata, con contorni strani, la tonalità è molto scura e anche le dimensioni sembrano eccessive. Che l'influencer abbia giocato troppo col fotoritocco, ottenendo un risultato stravolgente? O si tratta solo di un'illusione ottica e c'è solo lo zampino dei maliziosi nell'interpretazione?