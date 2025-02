Perché tutti parlano dei jeans indossati da Kendrick Lamar al Super Bowl 2025

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Kendrik Lamar

Era l'ospita più atteso e non ha deluso le aspettative. Kendrick Lamar si è esibito durante l'halftime del Super Bowl 2025, ovvero la finale del campionato della NFL tra Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles: a trionfare nella 59esima edizione del Super Bowl sono stati gli Eagles. Come ogni anno le star non sono mancate: da Taylor Swift a Jay-Z con la figlia Blue Ivy, passando per Serena Williams. Durante l'intervallo, nella serata di domenica 10 febbraio, lo stadio Caesars Superdome di New Orleans, in Lousiana, il rapper Kendrick Lamar ha stregato tutti con un'esibizione incredibile, la prima per un rapper solista al Super Bowl. Il look scelto per l'halftime show, durante il quale ha duettato anche con la cantante SZA, non è passato inosservato, soprattutto per via dei jeans bootcut a vita bassa che sono stati super commentati sui social.

Tutti i dettagli del look di Kendrick Lamar al Super Bowl

Durante l'esibizione nell'halftime show 2025, Kendrick Lamar era circondato da un gruppo nutrito di ballerini vestiti con i toni del blu, del rosso e del bianco che componevano i tre colori della bandiera americana. Con il suo look, invece, Kendrick Lamar ha sancito definitivamente il ritorno dello stile Y2K, quello dei primi anni Duemila. Dopo aver indossato un look firmato Maison Margiela ai Grammy Awards 2025, dove ha vinto il premio come Miglior Canzone dell'Anno, per l'esibizione del Super Bowl ha sfoggiato un paio di pantaloni bootcut in denim firmati Celine.

Kendrik Lamar con un paio di jeans Celine

Sui social i jeans hanno conquistato i fan di Lamar e non solo: "Voglio quei jeans, lasciaci il link", ha scritto un utente oppure "Kendrick che indossava un paio di jeans bootcut jeans è stato davvero speciale" ha commentato un'altra persona su X. Con l'aiuto della stylist Taylor McNeill, il rapper ha compiuto un'altra delle sue scelte di stile audaci: il bootcut indossato con un paio di sneakers non è un outfit che siamo abituati a vedere ogni giorno indossato da un rapper, anzi. Sopratutto perché il jeans bootcut, sempre secondo il trend Y2K, era indossato tendenzialmente ragazze. Dunque quello di Kendrick Lamar è stato un fashion statement piuttosto audace, per il contesto e anche per il mondo del rap.

Il significato dietro la giacca college di Kendrick Lamar

Kendrick Lamar ha poi completato il look con una giacca giacca varsity in pelle firmata Martine Rose dov'è era possibile leggere la scritta Gloria sulla parte davanti. Gloria, come sapranno i fan del rapper, è la canzone conclusiva del disco GNX, pubblicato da Lamar nel 2024. La parola italiana viene utilizzata come metafora della gloria che il rap porta con sé.

La giacca con scritto "Gloria"

Al collo, invece, troviamo una collana con una "a" minuscola tempestata di diamanti. Il riferimento è al brano Not Like Us in cui Kendrick Lamar porta avanti il dissing contro il rapper Drake. La "a" minuscola in inglese si traduce come "a minor" che corrisponde anche alla tonalità di La minore. La collana, quindi, è un riferimento a una frase precisa della canzone che recita così: "Tryna strike a chord and it's probably A-minorrrrrr".