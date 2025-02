Tom Cruise irriconoscibile nello spot del Super Bowl 2025: cos’è successo al viso dell’attore?

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte lo stadio Caesars Superdome di New Orleans, in Lousiana, ha ospitato l'evento americano più atteso dell'anno: il Super Bowl 2025. Si tratta della partita finale del campionato della National Football League (NFL) che ha visto trionfare i Philadelphia Eagles durante un match all'ultimo sangue contro i Kansas City Chiefs. Al di là della gara in sé, ad attirare le attenzione dei media sono i numerosi ospiti famosi che ogni anno vi partecipano. Kendrik Lamar ha infiammato il palco dell'halfshow, Taylor Swift, Jay-Z con la figlia Blue Ivy e Serena Williams hanno seguito tutto dagli spalti, mentre Tom Cruise ha fatto una piccola "incursione" con uno spot pubblicitario a tema NFL. In quanti hanno notato che il suo viso appariva un tantino diverso dal solito?

Perché Tom Cruise è apparso sugli schermi del Super Bowl

Tom Cruise ha partecipato "indirettamente" al Super Bowl 2025: durante l'evento è apparso sui maxi schermi dello stadio con uno spot che lo ha visto protagonista. Sullo sfondo di una stanza buia e piena di schermi video che trasmettevano momenti storici della NFL degli anni passati, ha pronunciato "Stasera a New Orleans ci imbatteremo in una missione che non capita molto spesso", facendo chiaramente allusione al suo film di successo Mission Impossible mentre sponsorizzava l'evento. In sottofondo non è mancata una musica drammatica ma ad attirare le attenzioni del pubblico è stato un altro dettaglio: il suo aspetto diverso dal solito.

Tom Cruise nello spot del Super Bowl

Tom Cruise: ritocco estetico o fotoritocco?

Basta fare un giro sui social per notare che sono stati moltissimi i tifosi rimasti scioccati dall'aspetto di Tom Cruise. A balzare all'occhio di tutti è stata soprattutto la pelle del viso particolarmente tesa e levigata, cosa che ha alimentato le voci di un possibile ritocco estetico fatto prima di girare lo spot. L'attore ha evitato di rilasciare commenti sulla questione, dunque non si sa se si tratti di genetica, di procedure cosmetiche o semplicemente di manipolazioni digitali e giochi di luce. L'unica cosa certa è che, nonostante non abbia fatto nessuna acrobazia e nessun lancio aereo, Tom è riuscito lo sempre a far parlare di sé.

Tom Cruise oggi