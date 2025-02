Super Bowl 2025 in TV, orario italiano e dove vederlo in chiaro e streaming: chi canta nell’Halftime show

video suggerito

La finale del Super Bowl 2025 è l'evento più atteso degli Stati Uniti e vedrà sfidarsi le squadre più forti della National Football League: i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles si sfideranno al Caesars Superdome di New Orleans, in Lousiana, la notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio 2025. Diretta TV in chiaro su Italia 1. Grande hype per l'Halftime Show avrà come protagonista Kendick Lamar.

L'appuntamento finale della 59° edizione della storica competizione di football americano vedranno i Kansas City Chiefs, campioni uscenti e detentori del titolo 2024 che puntano a portare a casa il quarto titolo in sei anni; e i Philadelphia Eagles, che puntano alla rivincita dopo la sconfitta nell'edizione 2023 e vogliono riportare a casa il Lombardi Trophy dopo sette anni. L'edizione numero LIX del Super Bowl sarà un replay della finale andata in scena due anni fa, con Mahomes & co che si imposero per 38-35 al State Farm Stadium a Glendale.

A che ora si gioca la finale del Super Bowl tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs: l’orario italiano

Il Super Bowl LIX si disputerà al Caesars Superdome di New Orleans e vedrà in campo due squadre fortissime come i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers: in semifinale hanno sconfitto, rispettivamente, Buffalo Bills e Washington Commanders. I Chiefs, campioni uscenti e detentori del titolo 2024, se la vedranno con gli Eagles, che trionfarono nella finalissima della NFL nel 2018. L'incontro non inizierà prima delle 0:30 italiane.

Dove vedere il Super Bowl 2025 in chiaro: diretta TV su Italia 1 e in streaming su Dazn

Il Super Bowl si può seguire anche in Italia in diretta televisiva. DAZN detiene i diritti dell'NFL e dopo aver trasmesso l'intero campionato manderà in onda, sia in tv che in streaming, anche la finale tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. In chiaro l'incontro quest'anno si potrà seguire su Mediaset, più precisamente su Italia 1. Per guardare la finale gratis in streaming basta registrarsi Mediaset Infinity.

Cantanti e ospiti dell’Halftime Show: il programma dello spettacolo

L'intervallo del Super Bowl LIX vedrà l'attesissima esibizione di Kendick Lamar, famoso rapper statunitense che era già stato protagonista dell'half-time show con Snoop Dogg, Dr Dre, Mary J. Blige ed Eminem nell'edizione del 2022. L'anno scorso era stata la volta di Usher, affiancato da Will.i.am, Alicia Keys e Ludacris.

Come vedere in diretta l'half-time show di Kendrick Lamar? L'orario previsto è intorno alle 2:00 di notte tra domenica 9 febbraio e lunedì 10, ovvero un'ora e mezzo dopo l'inizio della finale tra Kansas e Philadelphia.