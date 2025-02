video suggerito

Il Super Bowl 2025 con Trump, Messi e Taylor Swift sarà il più blindato di sempre: il piano sicurezza Lo stadio sarà blindatissimo dopo la conferma della presenza di Donald Trump che ha portato al massimo la sicurezza attorno al Super Bowl di New Orleans.

A cura di Ada Cotugno

Gli Stai Uniti accendono i riflettori sul Super Bowl che diventerà l'evento più blindato di sempre: nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles si affronteranno per il titolo ma l'attenzione andrà anche oltre il mondo dello sport perché come ogni anno gli spalti saranno popolati da grandi star. A New Orleans fra i tifosi ci saranno anche centinaia di vip ma la vera novità sarà la presenza del Presidente Donald Trump. La sua mossa all'ultimo secondo ha fatto scattare l'allarme e così lo stadio diventerà il luogo più sicuro del pianeta, con un dispiegamento mai visto di forze dell'ordine e tecnologie.

La conferma del neo eletto presidente ha alzato ancora di più la soglia della sicurezza e ci si aspetta che il Caesars Superdome diventi praticamente inaccessibile. Oltre a Trump sono previste altre personalità del mondo dello sport e dello spettacolo a cominciare da Taylor Swift che come lo scorso anno assisterà alla partita per sostenere il suo fidanzato Travis Kelce, il tight end dei Chiefs, e ci si aspetta che migliaia di fan della cantante saranno lì solo per vederla.

Lo stadio sarà blindato

Anne Kirkpatrick, sovrintendente del dipartimento di polizia di New Orleans, ha già ammesso di aver aumentato la sicurezza dopo la conferma di Trump, come riportato dal DailyMail. La presenza del Presidente degli Stati Uniti richiederà la massima attenzione e per questo tutto lo stadio sarà completamente blindato. Sarà presumibilmente il primo presidente in carica a partecipare a un Super BowlCi saranno i veicoli della SWAT a pattugliare le strade, oltre alla presenza di cecchini sui tetti degli edifici circostanti, cani antibomba all'ingresso dello stadio e perfino membri dell'aeronautica a scandagliare ogni zona di transito. Il piano è stato programmato in ogni suo dettaglio e mai prima d'ora un Super Bowl era stato così corazzato: per la prima volta nella storia ci saranno oltre 2000 ufficiali delle forze dell'ordine a presidiare la zona e verrà utilizzata anche l'intelligenza artificiale per monitorare potenziali minacce in tempo reale. Tutto questo mentre all'interno dello stadio i fortunati possessori di un biglietto potranno assistere alla sfida tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

I vip presenti al Super Bowl

Trump ha confermato la sua presenza all'ultimo istante facendo innalzare drasticamente tutti i livelli di allerta, ma per le autorità è da tenere sotto controllo la presenza di Taylor Swift. La pop star è tra le più seguite del pianeta e migliaia di fan saranno presenti allo stadio soltanto per vederla e provare a fare una foto: la sua presenza muove grandi folle e per questo è tra i vip sui quali ricadrà più attenzione, ma di certo non sarà l'unica presente allo stadio. Come lo scorso anno, nella sua combriccola potrebbero esserci attori di fama mondiale come Ryan Reynolds e Blake Lively, oltre alle due cantanti Sabrina Carpenter e Selena Gomez.

Anche Leo Messi dovrebbe assistere alla partita, dato che gli impegni con l'Inter Miami gli consentiranno di avere qualche momento libero per essere presente al Super Bowl assieme a tutto il resto della famiglia e forse a qualche celebre compagno di squadra. Fra i volti noti del mondo della musica potrebbe esserci anche Beyoncé, presente un anno fa, oltre a Kanye West e sua moglie Bianca Censori che però non hanno ancora confermato la loro presenza dopo il caos scatenato ai Grammy appena qualche giorno fa.