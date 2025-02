video suggerito

Super Bowl 2025, il programma completo dell'Halftime show con Kendrick Lamar e SZA Domenica 9 febbraio si terrà uno degli eventi più importanti d'America: il Super Bowl, con l'attesissimo momento dell'Halftime show. Protagonista quest'anno è Kendrick Lamar, primo rapper solista a conquistare il palco della serata.

A cura di Ilaria Costabile

Questa sera, domenica 9 febbraio 2025, si terrà la 59esima edizione del Super Bowl, l'appuntamento sportivo tra i più importanti d'America con cui si chiude la stagione della NFL. La finale tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles si giocherà allo stadio Caesars Superdome di New Orleans, in Lousiana. Ma l'evento non è attesissimo solo per lo sport, ma anche per la musica, con l'intervallo tra i due tempi della partita dedicato all'Halftime Show, lo spettacolo che ogni anno viene affidato ad uno dei personaggi più in vista della musica degli States. Quest'anno, protagonista dell'evento è Kendrick Lamar, uno dei rapper più influenti degli ultimi anni. Ecco tutti i dettagli.

Halftime show, quando vederlo in Italia

Il Super Bowl è un evento seguitissimo, sono almeno 100 milioni di persone a vederlo da ogni parte del mondo, e infatti anche in Italia in molti cercheranno di sintonizzarsi per seguire, soprattutto, l'esibizione dell'Halftime show. Protagonista sul palco dell'evento più atteso d'America sarà la musica hip-hop, Kendrick Lamar è infatti il primo rapper solista a prendersi la scena dell'Halftime e nell'intervallo che divide la prima dalla seconda parte del match sarà lui a cantare un mash up dei suoi brani più famosi. L'esibizione è prevista per le ore 2:00 italiane, del 10 febbraio. Al suo fianco, però, ci sarà anche SZA, star statunitense della musica R&B, con la quale ha già collaborato in diverse occasioni. I dettagli specifici su quello che accadrà sul palco sono blindatissimi.

Post Malone headliner della diretta su Youtube

In realtà la musica sarà al centro anche della fase iniziale del match. Ad aprire il Super Bowl, infatti, sarà Jon Batiste, cantautore e pianista statunitense, originario della Louisiana. A seguire, ci sarà l'esibizione del musicista americano Trombone Shorty e la cantante Lauren Daigle che canteranno America the Beautiful e anche la cantautrice di New Orleans, Ledisi, che si esibirà in Lift Every Voice and Sing. Infine, ultima novità, è la presenza del noto rapper e produttore musicale statunitense Post Malone che sarà l'headliner della diretta streaming su YouTube della NFL.