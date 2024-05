video suggerito

Perché North West si è vestita tutta di giallo con gli accessori di pelliccia

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Kardashian ha trasformato la sua quotidianità in un reality, tanto da essere diventata famosa in tutto il mondo proprio grazie a uno show televisivo. Sebbene ad oggi l'esperienza sul piccolo schermo sia arrivata al termine, tutte le note sorelle si servono regolarmente dei social per documentare la loro vita. Ad attirare le attenzioni nelle ultime ore è stata Kim Kardashian ma questa volta i suoi look glamour e le sue acconciature dall'animo vintage non centrano nulla, ha dedicato un intero post alla prima figlia North West: ecco per quale motivo si è vestita tutta di giallo e con degli accessori di pelliccia (nonostante tra meno di un mese comincerà l'estate).

North West debutta come attrice

North West sta crescendo e sembra voler seguire le orme dei genitori nello spettacolo, anche se al momento non ha ancora le idee chiare sul settore da "conquistare". È appassionata di social, basti pensare che ha un profilo TikTok tutto suo, ama la moda e gli accessori glamour e appare sicurissima di sé ogni volta che calca un red carpet internazionale con mamma Kim. Ora ha raggiunto un nuovo traguardo: ha fatto il suo debutto come attrice all'Hollywood Bowl di Los Angeles, dove è andato in scena uno spettacolo ispirato a Il Re Leone (film di animazione targato Disney che proprio quest'anno festeggia il suo 30esimo anniversario). La figlia di Kim e Kanye ha ricoperto i panni del giovane Simba e, oltre a cantare I Just Can't Wait to be a King, ha anche sfoggiato un look a tema total yellow.

North West nei panni di Simba

Il segreto del look ispirato a Il Re Leone

Il costume da Simba di North West era perfettamente a tema ma allo stesso tempo iper moderno. Si tratta di una tuta gialla con pantaloni a zampa e felpa con cappuccio e zip, il tutto abbinato a degli accessori di pelliccia in tinta, dal cappello colbacco alla borsa a tracolla, fino ad arrivare alle scarpe. La cosa che molti hanno notato è che lo stile dei vestiti di scena della ragazzina era completamente diverso rispetto al resto della produzione, il motivo? Il completo da Simba non è stato creato dalle sarte dello staff, è stato realizzato dalla costumista Marina Toybina, che è stata lieta di dare vita a una creazione su misura per North. Quale attore non sogna un armadio customizzato per le esperienze sul palco come quello della figlia di Kim?

