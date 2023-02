North West è la regina di TikTok: con occhiali da sole e maxi t-shirt segue le orme di papà Kanye North West ha un profilo su TikTok e, a giudicare dai video che posta, sembra essere destinata a diventare la regina dei social. Nelle ultime ore, in particolare, ha rappato con occhiali da sole e t-shirt oversize, dimostrando di avere tutte le carte in regola per seguire le orme di papà Kanye.

A cura di Valeria Paglionico

North West è la prima figlia di Kim Kardashian e Kanye West, ha 9 anni e sembra essere destinata a diventare una diva social proprio come i genitori. Certo, ora che hanno divorziato lei è costretta a "dividersi" tra l'uno e l'altra, ma è chiaro che ha ereditato da loro l'esuberanza e la passione per i riflettori. Nonostante sia ancora una bambina, ha già un profilo TikTok (naturalmente condiviso con la mamma) e giorno dopo giorno posta spesso brevi video di balletti e performance. Con l'ultima breve clip caricata, in particolare, ha dato prova di avere tutte le carte in regola per diventare una rapper come il papà.

North ha un profilo social con mamma Kim Kardashian

Non è la prima volta che la piccola North West fa parlare di lei per i suoi video su TikTok, anzi, praticamente ogni giorno posta qualche nuova clip e in ogni occasione riesce sempre ad attirare le attenzioni dei media. Nelle ultime ore ha trasformato il bagno della casa materna in un vero e proprio set, esibendosi di fronte la telecamera piazzata sul lavello. Ha fatto partire la canzone del padre Harder Better Faster Whopper di DiamondBrickZ, provando a sincronizzare il suo labiale con quello della hit. Il risultato? La bimba è spigliata ed esuberante al punto giusto per diventare la regina di TikTok.

Il look da rapper di North West

Naturalmente nel video di North West non è cambiato il look "a tema" ispirato allo stile di papà Kanye. Ha infatti indossato una t-shirt oversize da rapper in bianco e con la scritta "Visions" sul petto e ha completato il tutto con un paio di occhiali da sole da diva, un modello con le lenti scure e la montatura doppia con le stanghette arcobaleno. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ricci, lasciando intendere che aveva appena fatto lo shampoo attraverso l'effetto bagnato. La piccola North non somiglia sempre più al rapper man mano che cresce?