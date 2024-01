North West come papà Kanye: sui social mostra i denti tempestati di cristalli Dopo le foto shock di Kanye West con la preziosa protesi in titanio che lo ha costretto a rimuovere i denti, ora anche sua figlia North è apparsa sui social col sorriso “scintillante”: ecco cosa ha fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nelle ultime ore si è parlato molto dell'ultimo "colpo di testa" di Kanye West, apparso in pubblico con una preziosa protesi in titanio che costerebbe una fortuna e che lo avrebbe costretto a rimuovere tutti i denti per essere applicata. La cosa che in pochi immaginavano è che avrebbe trasmesso la passione per i grillz anche alla figlia North, la prima nata dal matrimonio ormai finito con Kim Kardashian. Da tempo la ragazzina condivide con la madre un profilo TikTok ed è lì che documenta regolarmente la sua quotidianità fatta giornate con le amiche e feste in famiglia. In quanti negli ultimi video postati hanno notato i suoi "nuovi" denti di diamanti?

North West dal dentista

Di recente la piccola North West ha fatto visita al dentista ma non per una normale visita di controllo come ogni "comune" bambino di 10 anni. La figlia di Kim, dopo essersi immortalata con l'espressione impaurita sulla tanto temuta poltrona del medico, si è fatta applicare un grillz sui denti, ovvero una di quelle protesi rimovibili che vanno particolarmente in voga tra rapper e trapper. Poco dopo aver portato l'opera a termine non ci ha pensato su due volte a lasciarsi immortalare in alcuni video selfie dalla mamma, sfoggiando con orgoglio un sorriso "scintillante". Da quando ha i denti di diamanti? A quanto pare dal periodo natalizio, visto che in alcune clip di TikTok ha l'albero addobbato alle sue spalle.

North dal dentista

Il grillz scintillante di North

North West ha osato non poco col suo grillz: si è fatta ricoprire di cristalli tutti gli incisivi inferiori, aggiungendo dei diamanti anche sul contorno del canino destro, mentre per quanto riguarda i denti superiori ha decorato solo un canino e uno degli incisivi centrali. Il prezzo dell'intera protesi non è noto ma, a giudicare dagli scintillii, non si esclude che possa essere stata realizzata con dei diamanti puri. La primogenita di Kim e Kanye non è l'unica della famiglia ad aver sfoggiato dei gioielli da denti: al di là del padre, anche la madre e il fratello Saint in passato avevano aggiunto un tocco sparkling al loro sorriso. Insomma, si tratterebbe di una vera e propria passione che accomunerebbe genitori e figli: chi sarà il prossimo a "cedere"?

North con i cristalli sui denti