Kanye West si è fatto rimuovere i denti, al loro posto una protesi in titanio da 850mila dollari Kanye West si sarebbe fatto rimuovere i denti: al loro posto una protesi in titanio, come mostrato in una foto su Instagram.

A cura di Arianna Colzi

Kanye West

Kanye West si è fatto rimuovere i denti. Il rapper americano, noto anche come Ye, sta facendo parlare di se per la sua ultima idea, oltre che per il rapporto controverso con la moglie Bianca Censori. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il 46enne avrebbe sostituito i denti reali con una protesi in titanio.

La storia di Kanye West

Kanye West ha una protesi in titanio al posto dei denti

In una storia Instagram Kanye West si è fotografato la bocca sorridendo e mostrando le protesi in titanio. Se vi ricorda qualcuno non vi state sbagliando, perché lo stesso Ye ha postato un'altra storia dove mostra uno scatto di Jaws, il nemico di James Bond nel film del 1977, La Spia che mi Amava. Il Daily Mail ha mostrato la nuova dentiera in titanio che sarebbe "più costosa dei diamanti", come ha fatto sapere una fonte al tabloid britannico.

Richard Kiel interpreta Jaws in James Bond

L'impianto è stato fotografato e postato dallo stesso West e costerebbe 850mila dollari. Il Daily Mail ha intervistato il dottor Thomas Connelly, un chirurgo odontotecnico di Beverly Hills che ha confermato di aver impiantato la protesi al rapper: "È stato un piacere lavorare con Ye. Il connubio tra la sua visione e la scienza dentale ha creato un nuovo look epico".

La protesi in titanio mostrata da Kanye West nelle storie Instagram

Già nel 2010 Kanye West aveva partecipato a un'intervista con Ellen DeGeneres mostrano un impianto scintillante in oro e diamanti che, stando a quanto raccontava il rapper, avevano sostituito la fila inferiore dei denti. "Ho pensato che i diamanti fossero più cool". La conduttrice aveva chiesto se non fosse un semplice apparecchio, ma Ye aveva risposto che si trattava dei suoi denti. Staremo a vedere se questa nuova intemerata del rapper si rivelerà essere uno scherzo oppure se davvero Kanye West si è fatto rimuovere i denti per sostituirli con una protesi.