Saint West con i denti “griffati”: l’omaggio alla sfilata Louis Vuitton del figlio di Kim Kardashian Kim Kardashian è volata a Parigi per la Fashion Week e si è fatta accompagnare dal figlio Saint West. Ieri ha partecipato alla sfilata Louis Vuitton e ha permesso al figlio di indossare un accessorio a tema personalizzato e prezioso.

A cura di Valeria Paglionico

A Parigi si sta tenendo la Fashion Week dedicata alla moda Uomo per la Primavera/Estate 2024 e sono moltissime le star che sono volate nella capitale francese per non perdersi neppure uno show. Tra le sfilate più attese non poteva che esserci quella di Louis Vuitton, che ha mandato in passerella la prima linea firmata dal nuovo direttore creativo Pharell Williams. Beyoncé in oro, Rihanna col pancione, Jared Leto con le sopracciglia decolorate: queste sono solo alcune delle celebrities che hanno occupato le prime file del front-row. Tra loro c'era anche Kim Kardashian: al di là del look a stampa Damier sfoggiato, la cosa che in pochi sanno è che ha portato con lei anche il figlio Saint West.

Il look "logato" di Saint West

Kim Kardashian è volata a Parigi per partecipare alla prima sfilata di Pharrell Williams per Louis Vuitton. Ha preso parte all'evento da sola ma, una volta tornata in albergo, ha riabbracciato il figlio Saint West, volato in Francia con lei. Sebbene il bimbo non avesse un posto nel front-row, ha voluto comunque rendere omaggio alla Maison con un look prezioso e personalizzato. Si è lasciato immortalare dalla mamma in primissimo piano: oltre a sfoggiare una felpa teddy e una collana col suo nome tempestata di diamanti, ha pensato bene di aggiungere un dettaglio personalizzato alla dentatura. Il piccolo ha sorriso di fronte la telecamera, rivelando delle applicazioni gold che riproducono il logo LV sui due incisivi superiori.

saint West con il logo LV sui denti

Kim Kardashian col completo Damier

Il dettaglio glamour che ha contraddistinto il debutto di Pharrell Williams da Louis Vuitton? Il ritorno del motivo Damier ma declinato in una versione Damoflage, ovvero con l'iconico motivo a scacchi apparso pixellato. Kim Kardashian è stata una delle molte star ad aver indossato alcuni dei capi simbolo della linea, distinguendosi per originalità e bellezza. Ha abbinato legging a vita alta e reggiseno sportivo a un maxi marsupio effetto furry, tutto decorato con la leggendaria stampa a quadretti sui toni del verde militare e del beige. Non sono mancati i tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti, mettendo in risalto le lunghezze. La diva dei social non era forse tra le più glamour dell'evento?