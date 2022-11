Perché Camilla ha indossato una spilla a forma di ballerina (che costa oltre 88 mila euro) La regina consorte ha accolto a Buckingham Palace una leggenda del mondo della danza, Mikhail Baryshnikov: gli ha consegnato un importante riconoscimento.

A cura di Giusy Dente

Mikhail Baryshnikov ha visitato Buckingham Palace e qui è stato onorato dalla Royal Academy of Dance con il premio più prestigioso, il Queen Elizabeth II Coronation Award. Gli è stato assegnato per celebrarne la rilevanza nel panorama della danza mondiale, per l'eccezionale lavoro svolto nella sua sfavillante carriera in nome del balletto. Nato nel 1948 a Riga (Lettonia), Baryshnikov è considerato uno dei più grandi ballerini del nostro tempo. La Royal Academy of Dance è stata fondata da Elisabetta II nel 1953, anno della sua incoronazione: oltre a formare insegnanti, supporta anche i talenti emergenti e organizza programmi per avvicinare piccoli e grandi a questa disciplina. La cerimonia di premiazione ha segnato il debutto di Camilla in qualità di solista, negli impegni reali: suo marito Carlo III, infatti, era assente ed è toccato a lei sola rappresentare la monarchia.

Il significato della spilla della regina consorte

Per l'occasione la regina consorte ha indossato una spilla a forma di ballerina appuntata al lato sinistro del suo cappottino verde acqua, impreziosito da bottoni color oro e con pieghe nella parte inferiore. Ha completato l'outfit con collant scuri e scarpe nere con tacco quadrato di Eliot Zed. Il gioiello è di un brand a lei molto caro, Van Cleef & Arpels. Di questo marchio possiede un braccialetto da cui non si separa mai, con ciondoli a forma di quadrifogli azzurri. Lo porta al polso in tutte le occasioni.

Spiccava alla cerimonia di premiazione di Baryshnikov, ma è stato anche il solo tocco di colore aggiunto agli outfit del lutto, dopo la morte di Elisabetta II: come tutti i membri della royal family si è vestita sempre di nero. Lo ha scelto anche per la cerimonia di proclamazione dello scorso settembre, quando è ufficialmente diventata regina. Della stessa gioielleria prestigiosa possiede anche degli orecchini di diamanti da oltre 50mila euro. La preziosa spilla a forma di ballerina al momento non è disponibile online, sul sito ufficiale di Van Cleef & Arpels. È realizzata in oro giallo, diamanti, lapislazzuli e turchesi: costa 88.500 euro.

in foto: spilla Van Cleef & Arpels

Camilla è un'appassionata di danza

Camilla è un'appassionata di danza e non solo in qualità di spettatrice. Ha confidato di aver preso delle lezioni di balletto rivolte a over 55, studiate appositamente per adulti. Il programma è proprio della Royal Academy of Dance e si chiama Silver Swans: aiuta le persone anziane a migliorare la mobilità, la postura e la coordinazione. La regina consorte, che ama particolarmente anche le lunghe passeggiate, ne ha tratto molto beneficio, ma ha serenamente ammesso che non se la sentirebbe mai di salire su un palcoscenico.