Perché Camilla ha indossato un abito a fiori (e cosa c’è inciso sulla collana della regina) La regina Camilla ha fatto visita al Garden Museum e ha ufficialmente aperto l’annuale British Flowers Week Exhibition (con un look in linea al tema floreale).

A cura di Giusy Dente

In questi giorni nella famiglia reale quella più coinvolta negli impegni pubblici è stata Kate Middleton, alle prese con alcuni appuntamenti del progetto Shaping Us della Royal Foundation Center for Early Childhood. Prima ha fatto visita a un'associazione locale che sostiene le famiglie, poi è stata al Maidenhead Rugby Club per parlare di sport, salute mentale e infanzia (e ne ha approfittato anche per una partita a rugby). Oggi è invece toccato alla regina Camilla fare visita al Garden Museum, dove ha ufficialmente aperto l'annuale British Flowers Week Exhibition a Lambeth, nel sud di Londra.

Camilla ospite della British Flowers Week Exhibition

La regina Camilla è stata l'ospite d'onore dell'inaugurazione della British Flowers Week Exhibition. È stata calorosamente accolta al Garden Museum, dove ha anche incontrato il fioraio reale Shane Connolly, colui che ha progettato gli allestimenti che decoravano l'Abbazia di Westminster nel grande giorno dell'incoronazione di re Carlo. Connolly ha curato anche gli addobbi floreali del matrimonio della coppia reale, nonché quelli dei funerali del padre e del fratello della regina. Il tema della mostra di quest'anno è New Beginnings.

Camilla in compagnia di Alan Titchmarsh, presidente del Garden Museum, ha ammirato cinque installazioni floreali di cinque diversi designer, tutte sculture realizzate con fiori di stagione e materiali sostenibili, nel massimo rispetto dell'ambiente (tema a lei e a suo marito molto caro). Ha anche incontrato i volontari di Floral Angels, un ente di beneficenza che ricicla i fiori degli eventi dando loro nuova vita in ospizi, centri di accoglienza, case di cura in tutta Londra. Hanno anche riciclato i fiori dell'incoronazione.

Il nuovo look della regina

La regina per l'occasione ha indossato un abito con stampa floreale disegnato da Sophie Dundas. Il blu è un colore che indossa molto spesso nelle uscite pubbliche e agli eventi ufficiali. Lo ha abbinato alle sue scarpe preferite: un modello beige con zeppa del marchio inglese Eliot Zed (etichetta che realizza le sue creazioni in Italia). Ha impreziosito l'outfit con dei gioielli preziosi, di valore soprattutto sentimentale. Una delle collane, infatti, è un omaggio ai suoi cinque nipoti: sul ciondolo ci sono le loro iniziali: L di Lola, F di Freddy, G di Gus, L di Louis, E di Eliza.