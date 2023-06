Kate Middleton cambia stile: rinuncia ai tacchi e abbina al look chic un paio di ballerine Kate Middleton ha messo da parte le décolleté col tacco che sfoggia di solito nelle uscite pubbliche, a vantaggio di un paio di ballerine.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton e il marito William sono usciti separatamente per due importanti appuntamenti. L'erede al trono si è recato in tribunale per la sua causa contro i giornali del Mirror Group. La denuncia al gruppo (editore di Daily Mirror, Sunday Mirror, Daily Express e molte altre testate) risale al 2019: il principe sostiene che siano stati violati alcuni suoi messaggi telefonici privati. La principessa del Galles invece ha fatto visita al Windsor Family Hub per saperne di più sulle attività del centro, che sostiene le famiglie della zona, offrendo supporto ai genitori e a bambini di tutte le età.

Il nuovo look di Kate Middleton

Pochi giorni fa i principi del Galles sono volati in Giordania, in occasione del matrimonio del principe ereditario Hussein, figlio di re Abd Allah II e della regina Rania di Giordania, che ha sposato la fidanzata Rajwa Al Saif. Rientrata a Londra, per Kate Middleton è stato subito tempo di rimettersi al lavoro. Ha partecipato a una visita ufficiale del progetto "Shaping Us" della Royal Foundation Center for Early Childhood. La fondazione del centro risale al 2021 ed è stato istituito per volontà della principessa stessa, per studiare in modo approfondito i primi cinque anni di vita dei bambini, perché è il periodo pre-scolare quello in cui si gettano le basi della crescita.

La campagna di sensibilizzazione punta ad aumentare la comprensione pubblica dell'importanza di questa fase. La 41enne ha trascorso del tempo con i volontari del Windsor Family Hub, si è fermata a parlare con alcune mamme e i loro figli, interessandosi alle loro storie. La principessa in questi casi ama puntare sulla semplicità e non rinuncia mai al suo stile fine ed elegante, amatissimo dai sudditi e in tutto il mondo.

Ha indossato un blazer Zara pied de poule della collezione SS21, abbinandolo a un top bianco con maniche leggermente a sbuffo di Ralph Lauren (un capo riciclato, già sfoggiato in passato). Ha completato l'outfit con un paio di pantaloni a sigaretta blu navy LK Benetton, aggiungendo un paio di ballerine a punta in camoscio blu notte di Emmy London. Costano 470 euro e sono una scelta insolita! Nella quotidianità la principessa è solita sfoggiare décolleté col tacco (spesso firmate Gianvito Rossi), quelle "consigliate" dall'etichetta reale.