Paola e Chiara dopo Sanremo non smettono di brillare con i look: “C’è abbastanza glitter?” Il Festival di Sanremo è finito, ma la passione di Paola&Chiara per i look scintillanti no: iniziano il weekend con top e minidress all’insegna della sensualità.

A cura di Beatrice Manca

Foto di gas photography via Instagram

Venerdì, è sabato sera, l'inverno sembra averci dato tregua: è ora di mettersi in tiro e uscire a godersi la serata con paillettes, glitter e un make up che ci faccia brillare sulla pista da ballo. Questo, almeno, sembra il programma di Paola e Chiara Iezzi: il duo pop che ha infiammato Sanremo con la hit Furore non ha alcuna intenzione di metter via paillettes e lustrini. Al contrario, Paola e Chiara danno il via al weekend con look coordinati all'insegna della sensualità.

Il look scintillante di coppia di Paola e Chiara

Al Festival di Sanremo Paola e Chiara ci hanno riportato all'inizio del millennio con abiti effetto stroboscopica, vestiti metallizzati e top ‘celebrativi' in stile Britney Spears. Sanremo è finito, ma la tendenza sparkling no. Nell'ultimo post condiviso su Instagram Paola e Chiara indossano outfit coordinati di paillettes: un top reggiseno con gonna a tubino fucsia una e un minidress giallo limone l'altra. A firmare il look, ancora una volta, è Dolce&Gabbana, lo stesso brand che le aveva vestite a Sanremo con l'aiuto dello stylist Nicolò Cerioni.

La passione di Paola e Chiara per il make up glitter

Il tocco finale, però, è il trucco colorato e brillante: ombretto acquamarina (un po' fine anni Novanta) gloss super lucido e tanti, tantissimi brillantini. Il make up glitterato, lanciato a Sanremo, ormai è la loro firma di stile e siamo sicuri che sarà la tendenza dell'estate. Intanto loro si divertono e chiedono ai fan: "Is it glittery enough?". Come a dire: "Che dite, sbrilluccichiamo a sufficienza?"