Paola Di Benedetto compie 28 anni: festa di compleanno in black and white con calze a rete “Sono passati 10 anni da quando sono diventata maggiorenne. Ma non è che mi senta così responsabile” ha scritto Paola Di Benedetto, che ha festeggiato sfoggiando un look black and white con calze a rete.

A cura di Giusy Dente

"Sono passati 10 anni da quando sono diventata maggiorenne. Ma non è che mi senta così responsabile" ha scritto Paola Di Benedetto, condividendo con fan e follower una foto della sua festa di compleanno. La modella ha spento 28 candeline in presenza di tanti amici e per l'occasione ha puntato sull'intramontabile black and white.

Paola Di Benedetto in black and white

Paola Di Benedetto, classe 1995, ha festeggiato il compleanno a Viareggio: ha spento 28 candeline in presenza degli amici più cari, tra cui la collega Camilla Ghini, speaker di RTL. La neo 28enne è nella squadra dell'emittente radiofonica già da un paio di anni, con un programma in onda dal lunedì al venerdì.

È un lavoro che ama molto e che affianca all'attività in televisione e sui social, dove è seguitissima. Ama condividere con fan e follower i suoi look, uno più alla moda dell'altro. Intercetta sempre i trend di stagione e fa proprie le tendenze, puntando sui must have del momento.

Leggi anche Giorgia Palmas è glamour in black&white: il maxi spacco rivela le calze a rete

Per il party di compleanno, ha scelto la combinazione più chic e intramontabile di tutte: il bianco e nero. Ha puntato su una camicia a maniche lunghe con rouche sulle spalle, abbinata a minigonna. Ha impreziosito il look con un choker scintillante, dando un tocco sexy all'outfit con delle calze a rete scure. Sono la principale tendenza dell’Autunno/Inverno 2022-23, perfetta per esaltare le gambe anche d'inverno con sensualità.