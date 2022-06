Paola Di Benedetto lancia il reverse top: il bustier “al contrario” effetto nudo è il must dell’estate Paola Di Benedetto è finita al centro del gossip per il suo bacio appassionato con Rkomi ma in quanti hanno notato che ha tutte le carte in regola per diventare icona fashion? Il suo ultimo look col reverse top effetto nudo ne è la dimostrazione.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Paola Di Benedetto: la ex Madre Natura di Ciao Darwin (fino a qualche anno fa fidanzata con Federico Rossi) è stata paparazzata tra le strade di Milano mentre baciava appassionatamente Rkomi, il cantante che dopo il successo di Sanremo 2022 è stato scelto come nuovo giudice di X-Factor. I due non hanno ancora ufficializzato la storia ma, considerando il fatto che la loro foto insieme ha fatto il giro dei giornali di gossip, non si esclude che presto possano condividere il primo scatto di coppia sui social. La cosa certa è che la showgirl e speaker radiofonica ha messo in atto una vera e propria svolta di stile dagli esordi a oggi: ecco il suo ultimo look glamour e iper griffato.

L'evoluzione di stile di Paola Di Benedetto

Sono lontani i tempi in cui Paola Di Benedetto si mostrava di fronte i riflettori solo in micro bikini, si è lasciata alle spalle le esperienze a Ciao Darwin e a L'isola dei famosi: oggi è una vera e propria icona fashion sofisticata e con la passione per le griffe. Se agli esordi nella quotidianità puntava tutto su look casual, comodi e sportivi, ora le cose sono cambiate. Completi moncromatici oversize, felpe crop, chiodi di pelle, body cut-out, jeans abbinati a blazer: Paola riesce a essere glamour e trendy sia sul palco che nella vita privata. Segue tutte le mode di stagione e on ci pensa su due volte a mettere in risalto la sua silhouette mozzafiato.

Paola Di Benedetto in Alessandro Vigilante

Paola Di Benedetto lancia il reverse top

L'ultimo look che ha sfoggiato sui social, ad esempio, è all'insegna del glamour. Paola si è affidata a uno degli stilisti rivelazione degli ultimi anni, Alessandro Vigilante, che ha firmato per lei un look dal mood mannish ma incredibilmente originale e sensuale. La showgirl ha abbinato un pantalone nero a zampa e con degli spacchi frontali (prezzo 595 euro) e un bustier fuori dal comune. Oltre a essere "nudo", sembra anche "al contrario": è strapless, ha i ferretti sotto al seno e una sorta di orlo dritto sul décolleté. Per completare il tutto ha scelto delle scarpe nere col tacco e dei gioielli Bvlgari. La Di Benedetto non ha forse tutte le carte in regola per diventare fashion influencer?