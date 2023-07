Noemi in bikini scherza sulla mancata abbronzatura e sfoggia la “tintarella color latte” Noemi si sta godendo qualche giorno di vacanza. Ama il sole e il mare, un po’ meno l’abbronzatura! Difatti ha ironizzato sulla sua pelle bianca.

A cura di Giusy Dente

Chi ha la pelle chiara lo sa bene. Con l'arrivo dell'estate la domanda di rito è sempre la stessa: ma un po' di abbronzatura? Eppure c'è chi non subisce il fascino della pelle ambrata e resta un fiero rappresentante della cosiddetta "tintarella color latte", come cantava Mina. Dopo Aurora Ramazzotti, che con l'ironia che la contraddistingue si è autodefinita una mozzarellina, si è esposta anche Noemi.

L'estate di Noemi

È momento di vacanze, per Noemi. La cantante ha vissuto un anno intenso, all'insegna della musica. Il 2023 è iniziato con Sanremo: è salita ancora una volta sul palco dell'Ariston, anche se non in qualità di cantante in gara. Ha invece duettato con Mara Sattei, accompagnandola nella serata dedicata alle cover. Ha anche collaborato con diversi amici e colleghi, che hanno rilasciato i loro nuovi lavori discografici: ha duettato con Carl Brave, ma anche con Paola e Chiara. A quando il nuovo album dell'artista romana? Intanto, si sta godendo un periodo di relax al mare, in barca attorno alle isole Tremiti.

Noemi in bikini

Bikini glitterati, bikini fantasia, micro bikini: addosso alle celebrities in vacanza da settimane stiamo vedendo ogni tipo di costume. Il due pezzi di Noemi segna invece il ritorno di un grande classico: quello spaiato. La cantante, per la prima foto in costume dell'anno, ha scelto un bikini con parte superiore non abbinata a quella inferiore: il reggiseno con dettaglio cut-out e bretelline sottilissime è marroni, lo slip è rosso. La cantante non ha esitato a scherzare sulla sua pelle chiarissima: "Tintarella color latte" ha scritto, mostrandosi a fan e follower, citando la nota canzone.