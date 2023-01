Noemi si prepara a Sanremo 2023: le prove con Mara Sattei sono in total black con felpa pelosa Noemi quest’anno non è in gara a Sanremo 2023, ma partecipa alla serata delle cover in coppia con Mara Sattei. Le due si stanno preparando all’esibizione.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per Noemi il palco dell'Ariston è una seconda casa, un luogo in cui torna sempre volentieri, che le ha regalato negli anni sempre grandi soddisfazioni. Quest'anno non è tra i cantanti in gara, ma si esibirà ugualmente per la gioia dei suoi fan. L'artista, infatti, è nel cast della serata delle cover del Festival di Sanremo 2023: venerdì 10 febbraio duetterà con Mara Sattei. Le due hanno scelto di omaggiare Gigi Dag con una delle hit più famose del dj: L'amour toujours.

Cosa porta Noemi a Sanremo 2023

Quella di Noemi al Festival di Sanremo è una longeva storia di successo. La cantante ha partecipato ben sette volte alla gara canora e nel 2012 è salita sul podio, classificandosi al terzo posto nel 2012 con Sono solo parole. L'edizione di quest'anno segna il suo ritorno sul palco a distanza di un anno esatto: nel 2022 è stata una delle grandi protagoniste della kermesse, dove ha scelto gli abiti classici e senza tempo di Alberta Ferretti, capace di esaltare con eleganza la sua femminilità. Cosa sfoggerà quest'anno? La cantante si cimenterà con un brano diverso rispetto al suo repertorio, una hit dance scelta per omaggiare un grande protagonista della scena musicale italiana oggi in difficoltà. Gigi Dag, infatti, combatte da tempo con una grave malattia.

La cantante è pronta per il Festival

"Ci vediamo a Sanremo" hanno scritto Noemi e Mara Sattei, condividendo con fan e follower una foto che le vede insieme, intente a provare il loro brano sanremese. Il duetto delle due artiste è uno dei più attesi della serata delle cover. Nello scatto vestono entrambe in modo casual e sportivo: blazer monopetto oversize grigio abbinato a pantaloni scuri e sneakers bianche per Mara Sattei, look total black per Noemi. Spiccano i lunghi capelli rossi della 41enne, che indossa una giacca "pelosa": la moda di questo inverno sono proprio capi di abbigliamento e accessori furry, per un morbido effetto peluche.