Emma Marrone col bikini goffrato scherza sul segno dell’abbronzatura: “Baciata dal sole” Emma Marrone è in Salento, sta trascorrendo le vacanze con la famiglia e sui social posa spesso in bikini: ecco il nuovo costume e il piccolo “inconveniente” con la tintarella.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone è una delle grandi protagoniste dell'estate 2023 ma da qualche giorno a questa parte ha messo in pausa i progetti musicali e gli impegni professionali, dando ufficialmente il via alle vacanze estive. Per darsi al totale relax ha deciso di evitare mete esotiche lontane, è tornata in Salento, la sua terra natale, così da riunirsi alla mamma Maria e al fratello Francesco. Ora sta trascorrendo il tempo libero tra bagni in piscina, tramonti mozzafiato e tintarella e naturalmente non può fare a meno di documentare tutto sui social. L'unico piccolo "inconveniente"? Probabilmente ha un tantino esagerato con l'abbronzatura.

Emma Marrone posa in bikini

Nelle ultime ore Emma Marrone si è immortalata a bordo piscina in costume, mettendo definitivamente a tacere tutti gli haters che nelle scorse settimane l'avevano presa di mira per il suo peso. I fan hanno apprezzato non poco gli scatti in versione balneare e non hanno esitato a portare l'attenzione dei malpensanti sulla forma fisica invidiabile della cantante. Se qualche giorno fa aveva indossato un due pezzi a vita alta, ora ha preferito un altro dei modelli must di stagione: il bikini goffrato in una tinta super vitaminica, il verde smeraldo. Ha il tanga sgambato e il reggiseno con le spalline larghe dal mood sportivo e riesce a mettere in risalto la silhouette con originalità e stile.

Emma mostra la schiena scottata

"Baciata dal sole (forse troppo)"

Durante la mattinata in piscina la cantante è diventata protagonista di un piccolo "inconveniente": è rimasta troppo al sole e si è bruciata la schiena. Nonostante ciò, ha affrontato la situazione con estrema ironia e lo ha dimostrato sui social ha infatti, dove ha postato una foto delle spalle arrossate con il segno del costume molto evidente. Nella didascalia ha poi scritto: "Baciata dal sole (forse troppo)". Insomma, sarà perché si sentiva davvero rilassata o perché semplicemente aveva ancora la carnagione candida, ma la cosa certa è che Emma ora si ritrova con una brutta scottatura sulla schiena. Nei prossimi giorni rimarrà a casa nelle ore più calde o continuerà ad andare in piscina con la protezione solare?