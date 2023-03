Noemi brilla vestita d’oro: è una party girl con mini vestito e maxi zeppe di cristalli Da vera party girl, Noemi per una festa nella Capitale ha scelto un look scintillante all’insegna di oro e cristalli.

Noemi in Valentino

La fatidica notte degli Oscar è diventata un'occasione glamour anche per Noemi, che ha "virtualmente" partecipato all'evento godendosi la cerimonia più attesa e più magica dell'anno direttamente nella capitale del cinema italiano. L'esclusiva serata a tema Oscar si è svolta presso uno storico locale romano molto rinomato: il Jackie ‘O negli anni Settanta era la discoteca simbolo della Dolce Vita, quella in cui si respiravano le atmosfere dell'iconico Studio 54 entrato nella storia. La cantante ha scelto un look scintillante da vera diva.

Noemi brilla come sul red carpet degli Oscar

Sul red carpet degli Oscar 2023 (o meglio, sull'inedita passerella color champagne allestita quest'anno) le celebrities hanno scelto di brillare. Gli outfit più gettonati tra gli ospiti della serata sono stati all'insegna di dettagli scintillanti. Le attrici hanno puntato sul glamour puro, imponendosi come dive: Jamie Lee Curtis (vincitrice come Miglior attrice non protagonista) ha scelto un abito ricoperto di cristalli, Rebel Wilson (in compagnia della fidanzata che presto sposerà) ha puntato su un outfit riciclato tempestato di paillettes d'oro.

Noemi non era al Dolby Theatre, ma a una serata a tema Oscar in presenza di tanti altri colleghi del mondo dello spettacolo: Ludovica Bizzaglia, Giancarlo Commare, Lorena Cesarini. E non poteva mancare lui: Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison Valentino, in compagnia della famiglia. La serata, infatti, è stata organizzata proprio in collaborazione con la Casa di moda.

in foto: pump Valentino

Chi ha firmato il look d'oro di Noemi

Noemi ha scelto un outfit firmato Valentino. Ha puntato su un mini dress tempestato di dettagli scintillanti e luminosi, a cui ha aggiunto degli accessori preziosi: borsa color oro col logo della Maison bene in vista e maxi zeppe, entrambi tempestati di cristalli. Le calzature sono un paio di pump con tracco quadrato vertiginoso e plateau, con cristalli applicati all over, compreso il sottilissimo cinturino. Sul sito ufficiale del marchio costano 1900 euro. La cantante ha sfoggiato il perfetto look da party girl.