Il look di Alessandra Mastronardi a Venezia: splende con un abito color glicine tempestato di cristalli

A cura di Arianna Colzi

Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi illumina il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice torna al Festival, di cui era stata madrina nel 2019, con un abito principesco tempestato di perline, paillettes e cristalli. Per il ritorno al Lido, Mastronardi sfoggia uno dei brand a cui è più legata, al punto da averlo scelto anche per il giorno del suo matrimonio con Gianpaolo Sannino.

Il look principesco di Alessandra Mastronardi a Venezia

Alessandra Mastronardi è eterea e sofisticata sul red carpet di Campo di Battaglia, film di Gianni Amelio con Alessandro Borghi. L'attrice ha indossato un abito a balze a sirena firmato Giorgio Armani Privé sui toni del lilla e del glicine tempestato di paillettes e cristalli, che lasciava le spalle nude. Le creazioni couture di Re Giorgio hanno accompagnato la star italiana in tantissimi appuntamenti significativi, sia della vita privata che di quella professionale. La mise, realizzata in chiffon di seta, è splendida per un red carpet di fine estate e incornicia perfettamente la silhouette di Mastronardi.

Alessandra Mastronardi in Giorgio Armani Privé

I look sparkling sono da sempre amatissimi da Alessandra Mastronardi. L'attrice, in occasione della scorsa Festa del Cinema di Roma, aveva scelto un outfit total black luminosissimo che riusciva a illuminare il volto della star, a dimostrazione di come anche il nero può essere sinonimo di luce. A Venezia, Mastronardi opta per un make up semplice e un'acconciatura essenziale. In questo caso, l'abito gioiello, che già lascia le spalle scoperte, è messo ancora più in risalto da un hair look raccolto in un classico chignon. La parure di gioielli riprende i cristalli e i dettagli luminosi del vestito: un paio di piccoli orecchini di diamanti si sposano con una collana girocollo con al centro un ciondolo prezioso. Un outfit senza tempo che ricorda quello delle dive anni Sessanta.

I gioielli di Alessandra Mastronardi a Venezia