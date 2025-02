video suggerito

Noemi arriva a Sanremo: il primo look è con top a fascia e trench in vernice Noemi è arrivata in Liguria. La cantante ha condiviso su Instagram il primo look sfoggiato a Sanremo, postando una foto scattata sul balcone: l’artista romana ha sfoggiato un trench bordeaux e un completo audace. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Noemi

Mancano poco più di 24 all'ore all'inizio del Festival di Sanremo 2025 e i cantanti sono ormai tutti arrivati in riviera. Tra i primi party e le prime interviste, non sono mancati anche i primi look. Per Noemi, una delle veterane di questa edizione, quello di quest'anno è l'ottavo Festival di Sanremo: la cantante sarà in gara con una canzone scritta da Mahmood e Blanco, "Se t'innamori muori", un brano che lei stessa ha raccontato esserle stato cucito addosso. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, le anticipazioni riguardo i look e i brand scelti per Sanremo 2025 ci aiuteranno a capire cosa i cantanti indosseranno sul palco dell'Ariston. Per il primo look sanremese, Naomi sceglie un set color nude e un trench in pelle verniciata bordeaux, una tonalità che ben si abbina ai suoi capelli color rame.

Il primo look di Noemi in riviera

Noemi sceglie un outfit super glamour per l'arrivo in riviera. L'arista, che curerà i suoi look insieme alla stylist Ramona Tabita, ha scelto un set sui toni dell'avorio firmato Sportmax. Il completo fa parte della collezione Primavera/Estate 2025 ed è composto da un top a fascia che lascia la pancia scoperta e da un paio di pantaloni sartoriali a vita alta dal design super minimal e morbido. Noemi era stata tra le star che avevano preso parte, lo scorso settembre, alla sfilata del brand italiano a Milano.

Noemi con un completo Sportmax

Completa il look un trench in vernice sui toni del bordeaux e un paio di occhiali da sole firmati McQueen. Si tratta di un modello geometrico con il logo argento sulle aste: viene venduto a 250 euro sul sito del brand. Nelle sue ultime apparizioni in pubblico, la cantante ha optato per look che virassero sui toni del rosso, suo colore prediletto, oppure sui toni del nude, come abbiamo visto nella foto scelta per annunciare la sua partecipazione a Sanremo. Che in questo primo look sanremese ci siano già degli indizi riguardo a quello che vedremo all'Ariston?

Gli occhiali da sole McQueen