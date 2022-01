Nina Moric cambia look: taglia i capelli e stupisce con la frangia dritta Nina Moric ha cambiato look e si è affidata a Federico Fashion Style. Ha accorciato i capelli e ha cambiato colore, ma la novità principale è la frangia dritta.

A cura di Giusy Dente

Anzio, Roma, Napoli, Milano: l'impero di Federico Fashion Style cresce sempre di più. L'hairstylist è amatissimo dalle donne, che si affidano alle sue sapienti mani per stravolgere le loro chiome o per dare un tocco diverso ai loro look. Tantissime celebrities frequentano più o meno assiduamente i suoi saloni: Giulia De Lellis, Valeria Marini, Arisa, Manuela Arcuri, Paola Turci, Alba Parietti. Quest'ultima si è recata da lui proprio di recente, in vista di Sanremo, per applicare delle extension e cambiare colore. Pochi giorni dopo è stata la volta di un altro volto noto, entrato nel negozio di Milano: Nina Moric.

Nina Moric fan di Federico Fashion Style

Nina Moric è una delle amiche più care di Fashion Style, è molto affezionata al suo salone che ha frequentato diverse volte. Di recente è stato sempre lui l'artefice dei suoi cambi look. La modella, infatti, è solita sperimentare molto in fatto di capelli, pur rimanendo legata a uno stile molto seducente e femminile, caratterizzato dalla chioma lunga. Uno dei cambiamenti più drastici lo ha fatto a dicembre 2020, quando ha detto addio proprio a quella caratteristica chioma lunga a vantaggio di un caschetto corto, asimmetrico e ondulato. Pochi mesi dopo ha applicato nuovamente le extension, che sono la sua grande passione, sfoggiandole sia in versione riccia che liscia e alternando il castano al biondo nel corso del tempo.

Il nuovo look di Nina Moric

La modella ha fatto capolino nuovamente nel salone di Federico Fashion Style per cambiare look. L'hairstylist ha pensato per lei a qualcosa di nuovo, anche se non proprio inedito sulla testa della showgirl. In passato Nina Moric aveva già sfoggiato la frangia, che sembra essere un elemento che i suoi fan apprezzano particolarmente. La nuova foto, infatti, ha riscosso molto successo. Federico Lauri ha realizzato nuovamente una frangia per Nina Moric, stavolta piatta e dritta. Ha anche accorciato le lunghezze e dato carattere al colore, rendendolo più luminoso e glamour.