Nuovo taglio di capelli per Alba Parietti: si prepara a Sanremo 2022 con chioma bionda ed extension “Per la settimana di Sanremo dobbiamo cambiare. Una donna di spettacolo deve essere spettacolare” ha scritto Alba Parietti mostrando il nuovo look realizzato da Federico Fashion Style.

A cura di Giusy Dente

Anche se il suo nome all'anagrafe è Federico Lauri, per tutti è Federico Fashion Style, l'hair stylist delle star. Ha curato le chiome di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, che amano affidarsi alla sua professionalità per taglio o colore. Valeria Marini è una delle sue più affezionate clienti, ma anche Giulia De Lellis, Aida Yespica e Paola Turci sono passate da lui per dare una rinfrescata ai loro look. Il suo salone è stato grande protagonista del reality Il Salone delle Meraviglie, dedicato proprio alle giornate nel negozio di Anzio alle prese tra le varie acconciature e le varie richieste delle clienti. Una delle ultime che gli ha fatto visita, è stata Alba Parietti.

Il nuovo look di Alba Parietti

Alba Parietti è tornata alla sua vita lavorativa frenetica, dopo la meritata pausa presa durante le vacanze natalizie. La conduttrice, come molte altre colleghe, ha scelto la montagna: si è recata nella sua casa di Courmayeur, dove ha trascorso alcuni giorni di relax godendosi la neve. Ora, invece, è nuovamente in Rai e sui social è solita condividere molti momenti, della sua quotidianità casalinga e dentro gli studi televisivi. Entrambe le versioni sono amatissime dai suoi fan e follower. La 60enne (ha festeggiato il compleanno questa estate) davanti alle telecamere ha uno stile impeccabile: dai capelli al trucco al vestito, nulla è lasciato al caso. Ma come ha detto lei stessa, nella vita vera è "una semidebosciata"! Non ha problemi a farsi vedere in tuta, in pigiama o al naturale.

Ma la settimana di Sanremo è una settimana importante e impegnativa: la Parietti ha scelto di affrontarla al top! Sarà ospite de La vita in diretta per commentare la kermesse. "Per la settimana di Sanremo dobbiamo cambiare. Una donna di spettacolo deve essere spettacolare" ha scritto su Instagram, dando alcune anteprima della trasformazione. Protagonisti sono i capelli. La conduttrice si è recata nel salone di Federico Fashion Style per un trattamento e per dare un tocco nuovo al suo look. L'hairstylist ha lavorato su tre aspetti: colore, volume e lunghezza, applicando delle extension. La chioma ha una nuova sfumatura luminosissima messa in risalto dalle morbide onde che le incorniciano il viso. Adesso sì: è davvero tutto pronto per dare il via alla settimana sanremese di Alba Parietti.