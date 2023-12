Natale da royal: come passare le feste come la famiglia reale Se si è curiosi di sapere come trascorrono le festività natalizie i membri della royal family si può “spiare” le loro residenze. Aperte al pubblico tutto l’anno, in questo periodo si arricchiscono di decorazioni suggestive.

A cura di Annachiara Gaggino

L'albero di Natale nella St George's Hall (Royal Collection Trust)

Le feste si avvicinano, e tra quelle più scenografiche ci sono sicuramente quelle dei royals. Tavole imbandite, saloni decorati, ogni palazzo avrà il suo albero. Se la famiglia durante il periodo Natalizio si trasferisce a Sandringham tutte le tenute sono addobbate per l'occasione, da Buckingham Palace al Castello di Windsor, ed essendo aperti al pubblico, i visitatori potranno godere della magia del Natale royals. La proprietà nel Norfolk è illuminata e visitabile fino al 23 dicembre, giorno in cui la famiglia arriverà per trascorrere le vacanze, e dove quest'anno sono stati invitati anche figli e nipoti della regina Camilla. Insomma, anche una delle istituzioni più antiche cede il passo alla modernità.

Il Castello di Windsor (Royal Collection Trust)

Natale a Buckingham Palace

Nel centro di Londra, la residenza principale dei monarchi rimane aperta al pubblico anche nel corso delle festività. Vengono intensificati i tour esclusivi che permettono di vedere le sale di rappresentanza decorate, ma anche quelli dedicati ai bambini, che potranno scoprire i segreti della royal family.

Natale del Castello di Windsor

Spostandosi un po' fuori dalla capitale britannica si può vivere un'atmosfera molto suggestiva. Alla St George's Hall, l'albero di sei metri quest'anno sarà decorato con una stella realizzata per celebrare il 675° anniversario dell'Ordine della Giarrettiera, l'ordine cavalleresco più antico del Regno Unito, fiondato proprio a Windsor nel 1348. La stessa decorazione sarà apposta anche sull'abete allestito nella Crimson Drawing Room, sul lato est del castello che la royal family utilizza per i ricevimenti nel corso dei mesi invernali. Sempre l'Ordine della Giarrettiera sarà il fil rouge delle decorazioni anche nella Waterloo Chamber, dove verrà apparecchiato un tavolo da pranzo di quasi cinquanta metri. Tra le altre cose i visitatori potranno anche assaggiare le pietanze tipiche del periodo nel café del Castello.

Natele al Castello di Windsor (Royal Collection Trust)

Natale al Palace of Holyroodhouse

Andando in Scozia, invece, si potrà accedere al Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale dei sovrani nella regione. All'interno della Sala del Trono verrà allestito un imponente albero di Natale, mentre la Grande Scalinata che conduce agli Appartamenti di Stato sarà decorata con ghiralnde e vischio. Nella Sala da Pranzo, la tavola sarà apparecchiata con un servizio d'argento, mentre i visitatori potranno gustare dolci natalizi e vin brulè nel Café del palazzo.