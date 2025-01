Naomi Campbell in versione mamma: le rare foto insieme ai due figli

video suggerito

Naomi Campbell è una diva di fama mondiale: il suo è uno dei primi nomi che vengono in mente, pensando alle modelle più iconiche di sempre. La sua falcata in passerella ha fatto la storia della moda ed è stata la prima donna nera ad apparire sulla copertina di Vogue, nel 1988. Nella sua carriera, la top model ha sfilato per tutte le più prestigiose Maison, prestando il suo volte a innumerevoli campagne pubblicitarie. Negli ultimi anni, dopo le tante soddisfazioni professionali, è riuscita ad aggiungere nella sua vita il tassello mancante, qualcosa che desiderava da tempo: è diventata mamma. Ma della sua vita privata coi figli è molto gelosa.

Naomi Campbell nell'inedita versione mamma

La vita privata di Naomi Campbell e le sue relazioni (Adam Clayton, Flavio Briatore) sono sempre stati oggetto di curiosità. La modella non ha mai nascosto il profondo desiderio di avere figli e in passato ha specificato di sentirsi disposta anche a farlo da single. Difatti così è stato. L'assenza di un compagno non l'ha fermata e, superati i 50 anni, ha coronato il suo sogno. La modella ha avuto due figli: il primo annuncio, il 18 maggio 2021, è giunto del tutto a sorpresa.

È stata lei stessa a dire di essere diventata madre di una bambina. Due anni più tardi, il 30 giugno 2023, ha diffuso la notizia di essere diventata mamma per la seconda volta. "Non è mai troppo tardi per diventare madre" ha scritto in un post, ribadendo quanto fosse forte in lei questo desiderio e quanto non si sia mai sentita limitata dall'età. Oggi ha 54 anni ed è single: proprio da poco è stata smentita la relazione col suo manager Mohammed Al Turki. I due bambini, una femminuccia e un maschietto, sono nati tramite maternità surrogata.

Intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Naomi Campbell ha spiegato di avere molto a cuore la privacy dei figli: "Faccio del mio meglio per proteggerli. Hanno il diritto di avere la propria privacy" ha detto. Di loro non si conoscono né i nomi né i volti. Pochissime sono le foto condivise sui social, in cui i visi dei bimbi sono sempre coperti o sono immortalati di spalle. Negli ultimi scatti postati su Instagram si vede la modella con indosso un pigiama rosso in fantasia tartan, coordinato a quello dei figli.

In un'altra foto la modella è di spalle: indossa una pelliccia e un cappello ed è sulla neve, mentre guarda in direzione di una serie di baite coi tetti imbiancati. Ha tra le braccia i due figli, entrambi con scarponcini ai piedi e due pesanti piumini imbottiti per proteggersi dal freddo.