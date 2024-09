Emily Ratajkowski alle sfilate di Parigi col figlio: Sly è adorabile con occhiali e borsa della mamma

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 è entrata nel vivo e giorno dopo giorno sono molte le Maison di fama internazionale che presentano le loro nuove collezioni. Lo show più atteso è quello di Valentino (che vedrà il debutto di Alessandro Michele alla direzione creativa) ma nel frattempo ci si può "accontentare" di altri grandi nomi come Saint Laurent, Chloé, Balmain o Dior. Nelle ultime ore è stato il turno di Loewe, che, tra abiti scultura e silhouette asimmetriche, ha letteralmente portato l'arte in passerella. Tra le prime file del front-row non sono mancate le star, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Emily Ratajkowski, che per la prima volta ha portato con lei il figlio Sly.

Mamma e figlio per la prima volta insieme alle sfilate di Parigi

Sylvester Apollo Bear, il figlio nato dal matrimonio ormai finito tra Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard, ha fatto il suo debutto alla Paris Fashion Week. Compirà 4 anni il prossimo marzo ma, nonostante la tenerissima età, la mamma ha pensato bene di portarlo con lei alla sfilata P/E 2025 di Loewe che si è tenuta poche ore fa nella capitale francese. Fino ad ora il bimbo era apparso solo sul profilo social della modella, dunque per lui questa è la prima volta di fronte i riflettori. Sebbene sia rimasto per tutto il tempo tra le braccia della mamma, ha superato la prova a pieni voti, incantando tutti con la sua dolcezza e con la sua bellezza, soprattutto quando ha "rubato" alla modella occhiali e borsetta.

Emily Ratajkowski col figlio Sly alla sfilata di Loewe

Il look griffato del piccolo Sly

Per la prima Fashion Week di Sly mamma Emily ha scelto per lui un look moderno e fashion. Gli ha fatto sfoggiare una felpa oversize grigio chiaro e un paio di pantaloni comodi color vinaccia, completando il tutto con le scarpe must dell'autunno, un paio di adorabili galosce anti-pioggia coordinate (tutto firmato Loewe). Emily ha invece detto addio ai tubini strizzati e agli abiti vedo-non vedo, per la sfilata di Loewe ha preferito abbinare una gonna midi scampanata in pelle nera a una camicia a quadroni portata sbottonata sul décolleté. Nonostante si sia ritrovata a camminare col figlio tra le braccia, non ha rinunciato ai tacchi e ha sfoggiato un paio di maxi stivali di pelle. Non sono mancati gli occhiali da sole mini, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci. Mamma e figlio insieme alle sfilate non sono forse adorabili?

Il piccolo Sly in Loewe