Naomi Campbell e Mohammed Al Turki non si sono sposati, il manager della top model: “Sono solo amici”

A cura di Gaia Martino

Nessuna storia d'amore tra Naomi Campbell e Mohammed Al Turki. Nell'ultimo mese si sono rincorse numerose indiscrezioni sulla vita privata della top model – tutte arricchite da foto di coppia e racconti romantici – che la vedevano protagonista di un'intensa relazione con il famoso cineasta. Lo scorso 29 agosto Novella2000 ha rivelato che la coppia era convolata a nozze in gran segreto durante una vacanza in yatch e il gossip ha fatto il giro del mondo tanto da arrivare ai diretti interessati. Con una dichiarazione all'ANSA, il manager della Campbell, Piero Piazzi, ha smentito la relazione della supermodella e spiegato la natura del rapporto con il produttore cinematografico saudita.

La smentita del manager di Naomi Campbell

Con una dichiarazione all'ANSA, Piero Piazzi, manager di Naomi Campbell, ha smentito il matrimonio e la relazione tra la top model e Mohammed Al Turki. "Le voci relative a un matrimonio tra Naomi Campbell e Mohammed Al Turki sono infondate" ha dichiarato aggiungendo che tra i due non c'è alcun rapporto amoroso. "I due sono legati da una profonda amicizia di lunga data, ma non sussiste alcun legame sentimentale di natura romantica". Per concludere, Piazzi "invita i media a rispettare la privacy di Naomi Campbell e a diffondere informazioni verificate".

I due avevano catturato l'attenzione dei media nelle ultime settimane con le foto insieme pubblicate su Instagram: il settimanale Chi a metà agosto condivise alcune foto della loro vacanza in yatch in compagnia di alcuni amici. E sulla stessa barca di lusso, dal valore di "22mila euro al giorno", Naomi Campbell e Mohammed Al Turki si erano sposati, si leggeva su Novella2000. La notizia delle nozze è stata smentita dal manager della supermodella che ha rivelato, inoltre, che tra loro non c'è alcun legame sentimentale.