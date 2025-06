video suggerito

Naomi Campbell rende omaggio a Papa Francesco visitando la sua tomba: "Ci manchi tanto"

A cura di Ilaria Costabile

Naomi Campbell è stata in questi giorni in visita a Roma, ma prima di andare via ha voluto fare un ultimo passaggio, per lei davvero importante, del suo tour nella Capitale. La modella, infatti, ha deciso di recarsi alla Chiesta di Santa Maria Maggiore, dove è stato sepolto Papa Francesco, per rendergli omaggio.

L'omaggio di Naomi Campbell a Papa Francesco

È lei stessa a documentare il momento, attraverso foto e video scattante una volta varcata la soglia della porta santa e una volta arrivata di fronte alla tomba dove Papa Francesco ha scelto di essere sepolto. La modella ha scattato una foto di quell'attimo, poco prima di raccogliersi in preghiera, circondata dai diversi omaggi floreali portati dai fedeli all'ex pontefice. Non sono mancati, poi, alcuni scatti con i membri della sicurezza che hanno approfittato dell'occasione di avere la top model così vicino e perciò le hanno chiesto uno scatto. Campbell scrive su Instagram, parlando di questa tappa del suo tour romano:

Non potevo essere a Roma senza porgere i miei omaggi a Papa Francesco. Un momento di profonda gratitudine prima di partire. Ci manchi tanto. Sentito, devoto e pieno di speranza.

Naomi Campbell e la maternità

La modella, oggi madre di due figli, ha più volte raccontato al Times da quando è diventata madre le sue priorità siano cambiate: "Sono la mia priorità al 110%". Nonostante non sia semplice, crescere dei figli senza un compagno, ha dichiarato di non aver cercato qualcuno che facesse loro da padre, ma di essere felice e orgogliosa di essere una madre single. Tra le sue preoccupazioni, però, quella relativa al mondo di oggi: "Spero in un mondo migliore per i miei figli" ha dichiarato per poi aggiungere:

Dobbiamo contare sulle giovani generazioni per cambiare questo mondo. Ho più fiducia nei miei figli che in noi stessi, nel fare la cosa giusta