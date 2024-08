“Naomi Campbell e Mohammed Al Turki si sono sposati”, il racconto delle nozze a bordo di uno yatch

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Naomi Campbell e Mohammed Al Turki si sarebbero sposati in gran segreto durante la loro vacanza in yatch. A rivelare l'indiscrezione è Novella2000 che ha ascoltato la testimonianza di una persona vicina alla coppia. La storia d'amore è salita alla ribalta negli ultimi mesi: lui è un cineasta piuttosto affermato, promuove film in Medio Oriente e con la top model è stato amore a prima vista. Lo testimoniano anche le immagini che entrambi postano sui social: "Ti amo" è stata la dedica che la Campbell ha reso pubblica per il suo nuovo amore.

Il presunto matrimonio segreto di Naomi Campbell e Mohammed Al Turki

"Il loro matrimonio si è tenuto in segreto e al riparo da occhi indiscreti, a bordo di un panfilo al largo di Dubai". Con queste parole il numero di Novella2000 uscito oggi racconta dell'unione avvenuta in gran segreto tra Naomi Campbell e Mohammed Al Turki. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato alla rivista anche i dettagli dei look scelti per il grande giorno: la top model avrebbe indossato un abito firmato Dolce&Gabbana, in pizzo nero, di sfilato siciliano, si legge. Lui invece avrebbe scelto uno smoking bianco estivo. Il fatidico sì sarebbe avvenuto a bordo di uno "yacht da 22mila euro al giorno". Presenti nel grande giorno, festeggiato tra pochi intimi, anche i due bimbi della modella nati tramite maternità surrogata nel 2021 e nel 2023. Nessuna conferma o foto ufficiale è stata resa pubblica dai diretti interessati dopo la diffusione della notizia.

Chi è Mohammed Al Turki

Mohammed Al Turki, originario dell'Arabia Saudita, ha 38 anni ed è un produttore cinematografico che sostiene e promuove i film in Medio Oriente. Pluripremiato, è noto per film di Hollywood di successo come Arbitrage con Richard Gere, 99 Homes con Andrew Garfield e Crisis con il premio Oscar Gary Oldman. CEO della Red Sea Film Foundation, è stato nominato uomo dell'anno nel 2022 da GQ Middle East per il suo contributo al cinema.