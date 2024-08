Naomi Campbell fidanzata col produttore Mohammed Al Turki, la modella incanta le acque di Ibiza

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Naomi Campbell è indiscutibilmente la donna che ha fatto la storia della moda nel mondo. Una bellezza come la sua è e probabilmente rimarrà senza eguali, come dimostrano anche le foto pubblicate sulle pagine del settimanale Chi, dove l'ex top model a 54 anni appare in bikini, tonica e perfetta, accanto al compagno Mohammed Al Turki, produttore cinematografico saudita, con il quale la si vede già da qualche mese.

Effusioni e risate tra la top model e Mohammed Al Turki

Nelle acque di Ibiza a bordo di uno yacht di 24 metri, dal costo di 22mila euro al giorno, Naomi Campbell si mostra in tutta la sua perfezione. Bella, spensierata, si gode una vacanza con il suo compagno e un gruppo ristretto di amici, con i quali passare il tempo in barca, tra una caletta e l'altra, scorgendo i posti più belli e poco noti dell'isola delle Baleari, ma non mancano cene e serate da trascorrere nei posti più esclusivi della Isla, così come la chiamano gli habitué. La modella si mostra felice e sembrerebbe che Mohammed Al Turki sia in grado di regalarle più di un sorriso. Il 38enne, con il quale Naomi si è mostrata anche al Festival di Cannes, è un cineasta piuttosto affermato che si adopera per sostenere e promuovere film in Medio Oriente, grazie anche al Red Sea International Film Festival.

Naomi Campbell e la maternità

La top model, tra l'altro, si gode un momento particolarmente sereno, dal momento che è riuscita a realizzare un sogno che portava con sé da tempo, quello di diventare mamma. Attraverso la maternità surrogata, infatti, ha potuto godere della gioia della maternità, accogliendo il 18 maggio 2021 la sua bambina e il 30 giugno 2023 un maschietto, senza però dare ulteriori spiegazioni in merito alle nascite. In una recente intervista al Sunday Times, la top model parlando dei suoi figli aveva dichiarato: "I miei bambini sono tutto per me, sono al 110% la mia priorità. Mi fanno avere paura del futuro, spero in un mondo migliore per loro".