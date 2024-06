video suggerito

Naomi Campbell: “I miei due figli sono nati tramite maternità surrogata, oggi sono la mia priorità” Naomi Campbell ha raccontato per la prima volta di aver fatto ricorso alla maternità surrogata per entrambi i suoi figli. La top model è mamma di una femminuccia e di un maschietto, nati rispettivamente nel 2021 e nel 2023, di cui ha sempre cercato di preservare la privacy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Naomi Campbell è madre di due figli, nati rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Si tratta di una femminuccia e di un maschietto, che la top model ha avuto quando aveva più di 50 anni e di cui ha scelto di proteggere in tutti i modi la privacy. Ad oggi, infatti, non si conoscono i loro nomi né i volti e non è nota la paternità. In un'intervista rilasciata di recente al Sunday Times, la modella ha ammesso per la prima volta di aver fatto ricorso alla maternità surrogata.

Naomi Campbell ha fatto ricorso alla maternità surrogata

Parlando con il Sunday Times, la top model ha ammesso per la prima volta che entrambi i suoi figli, di cui non sono noti i nomi, sono nati tramite maternità surrogata. "Sì, l'ho fatto", ha raccontato Campbell, spiegando di aver fatto ricorso alla gestazione per altri. "I miei bambini sono tutto per me, sono al 110% la mia priorità. Mi fanno avere paura del futuro, spero in un mondo migliore per loro", ha poi aggiunto parlando dell'essere madre oggi. Entrata da giovanissima nel mondo della moda e delle passerelle, non vorrebbe che i suoi figli scegliessero la stessa strada: "Non sono sicura che permetterei loro di iniziare a lavorare a 15 anni. È un mondo spietato". Essere madre, per Campbell, è motivo di gioia, anche senza avere un partner al suo fianco: "Capisco che dal punto di vista economica sia difficile, ma mia mamma non aveva nulla e ha fatto in modo che le cose funzionassero. E ne è valsa la pena. È fantastico".

L'importanza della privacy per Naomi Campbell

"Faccio del mio meglio per proteggerli. Hanno il diritto di avere la propria privacy". È questa l'idea di Campbell riguardo i figli e la loro esposizione sui social, raccontata durante un'intervista con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Nonostante il suo lavoro, la top model ha sempre cercato di proteggerli dai riflettori e di non esporli mai, tanto che di loro non si conoscono nemmeno i nomi. Era stata lei stessa, con un post su Instagram improvviso, ad annunciare la nascita della prima figlia, quando aveva 50 anni. "Una piccola e splendida benedizione mi ha scelto per essere la sua mamma", aveva scritto, senza dare alcuna informazione riguardo alla paternità. E anche con il secondo, un maschietto nato nel giugno 2023, era stato lo stesso: "Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione. Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo".