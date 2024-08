video suggerito

La vita privata di Oliviero Toscani: le tre mogli e i sei figli La vita privata di Oliviero Toscani: il passato sentimentale con Brigitte e Agnete, madri di suoi tre figli, e l'amore con Kirsti Moseng, la moglie alla quale è legato da 50 anni e dalla quale sono nati tre figli.

A cura di Gaia Martino

A sinistra con la moglie Kirsti, a destra con il figlio Rocco

Oliviero Toscani oggi è felicemente sposato con Kirsti Moseng, ex modella norvegese, alla quale è legato da circa 50 anni. Prima di incontrare lei, il fotografo era stato sposato due volte, con due donne diverse, Agnete e Brigitte. Dall'unione con le ex e l'attuale moglie sono nati sei figli, Alexandre, Olivia, Sabina, Rocco, Lola e Ali.

La prima moglie Brigitte e la nascita del figlio Alexandre

Oliviero Toscani a 23 anni si è sposato per la prima volta. La sua dolce metà, Brigitte, era incinta quando decisero di convolare a nozze. Fu lui a raccontare i dettagli della sua storia in un'intervista al Corriere del 2016: "Ci conoscevamo poco, ero troppo giovane", disse. Dalla loro unione è nato Alexandre, oggi padre di quattro figli.

Il secondo matrimonio con Agnete e le due figlie Olivia e Sabina

Per sei anni, dopo la separazione da Brigitte, è stato legato ad Agnete, una donna svedese dalla cui unione sono nate Olivia e Sabina che ad oggi avrebbero dato alla luce tre figli ciascuno. Nel 2018 la figlia Olivia contestò un'intervista del padre smentendo le sue parole riguardo il loro rapporto e raccontando di non averlo più visto dopo essere andata via da casa all'età di 15 anni.

L’attuale moglie Kirsti Moseng e la nascita dei tre figli

Oliviero Toscani con la moglie Kirsti Toscani e la figlia Lola Toscani

Oltre 50 anni fa è arrivata Kirsti Moseng, la sua attuale moglie dalla quale sono nati i tre figli Rocco, Lola e Ali che hanno regalato a papà Oliviero altri nipoti. Stando a quanto si legge sui loro profili social, Rocco, il cui profilo è bigrocko, è a capo di un'azienda agricola biologica a Casale Marittimo che porta il suo cognome, Ali (ali_bu_ma_ye) è fondatrice di una società di consulenza. Il fotografo incontrò la sua Kirsti per la prima volta a Milano. La vide su una copertina di Vogue e la scelse per un servizio che doveva svolgere. "Dopo averla vista dissi alla mia ragazza di allora ‘questa sarà mia moglie'" raccontò al Corriere e poco dopo riuscì a conquistarla. Lei aveva 24 anni, lui 26 e da allora non si sono mai più separati.